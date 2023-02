Reportan caída de posible meteorito en condado de Hidalgo, Texas

McAllen, Texas.- El sheriff del condado de Hidalgo, Texas, Eddie Guerra, confirmó por medio de su cuenta de Twitter, que personal federal de Control de Tráfico Aéreo de Houston, dio a conocer que pilotos de dos aviones, informaron sobre un posible meteorito al oeste de la ciudad de McAllen, cuyo punto de impacto, se desconocía.

Residentes de Hidalgo, Mission y Edinburg, Texas, emitieron algunos llamados a las autoridades ya que aseguraban haber sentido movimiento irregular de la tierra, luego de una explosión, sin que hasta el momento se precise el lugar exacto.

"Mis colegas federales me informaron que el Control de Tráfico Aéreo de Houston recibió informes de dos aviones que vieron un meteorito al oeste de Mcallen. Se desconoce el punto exacto del impacto, no se han recibido informes de ningún daño en esa área", posteó el sheriff de Hidalgo, Texas.



Was informed by my Federal partners that Houston Air Traffic Control received reports from two aircrafts that they saw a meteorite west of McAllen. Where the exact point of impact is unknown. No reports of any damage in that area has been received. pic.twitter.com/x3MkpL0I4J

— Sheriff Eddie Guerra (@SheriffGuerra) February 16, 2023