El presidente Donald Trump dijo que nombrará al exgobernador de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, como el próximo presidente del banco central para reemplazar a Jerome Powell en mayo, y el mandatario cree que finalmente puede lograr la economía en auge que prometió a los votantes.

Cuando Trump afirmó que Warsh proviene de un "elenco central", el presidente reveló mucho sobre su propia opinión sobre la apariencia y el "pedigrí" convencional del hombre de 55 años.

Warsh posee muchos de los rasgos de una elección tradicional para dirigir el banco central más importante del mundo, pero lo hace en un momento decididamente poco convencional para la Reserva Federal, ya que Trump ha afirmado que el nuevo presidente debe recortar sus tasas de interés de referencia según el gusto de la Casa Blanca.

Los recortes de tasas del nivel que busca Trump podrían impulsar temporalmente el crecimiento, pero también plantean el riesgo de sobrecalentar la economía en un momento en que la inflación ya es elevada y la asequibilidad es una preocupación importante para gran parte del público estadounidense.

Warsh fue candidato finalista para el puesto de presidente de la Reserva Federal, confirmado por el Senado, en 2017, cuando Trump eligió a Powell para dirigir el banco central. Desde entonces, Trump ha declarado que recibió malos consejos sobre Powell.

Warsh cuenta con títulos de la Universidad de Stanford y la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard. Además, está casado con Jane Lauder, hija del multimillonario heredero de la industria cosmética Ronald Lauder, un importante donante republicano.

A los 35 años, Warsh se convirtió en el gobernador más joven de la junta de siete miembros de la Reserva Federal, cargo que ocupó entre 2006 y 2011. Anteriormente fue asistente económico en la administración republicana de George W. Bush y banquero de inversiones en Morgan Stanley.

Warsh colaboró ​​estrechamente con el entonces presidente Ben Bernanke entre 2008 y 2009 durante los esfuerzos del banco central para combatir la crisis financiera y la Gran Recesión. Bernanke escribió posteriormente en sus memorias que Warsh fue "uno de mis asesores y confidentes más cercanos" y añadió que su "conocimiento político y de los mercados, así como sus numerosos contactos en Wall Street, resultarían invaluables".

Aun así, en momentos clave, Warsh pareció estar equivocado sobre la magnitud de los desafíos que enfrentaba la economía estadounidense a medida que aumentaban los impagos hipotecarios y los despidos durante la Gran Recesión. Quería que la Reserva Federal mantuviera sus tipos de interés de referencia altos cuando la economía corría el riesgo de deflación y posiblemente un colapso.

Warsh expresó su preocupación en 2008 por la posibilidad de que nuevos recortes de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal pudieran impulsar la inflación. Sin embargo, incluso después de que la Reserva Federal redujera su tipo a casi cero, la inflación se mantuvo baja.

Y se opuso en las reuniones de 2011 a la decisión de la Reserva Federal de comprar 600 mil millones de dólares en bonos del Tesoro, en un esfuerzo por reducir las tasas de interés a largo plazo, aunque finalmente votó a favor de la decisión a instancias de Bernanke.

Warsh también se comportó en ocasiones como un republicano pre-Trump, al abogar en un discurso de 2010 por acabar con el "avance del proteccionismo comercial", que, según él, era lo opuesto a las "políticas procrecimiento". Desde entonces, Trump ha reformado en gran medida el dogma republicano al impulsar aumentos masivos de los impuestos a las importaciones, tras haberlos impuesto unilateralmente el año pasado al declarar una emergencia económica.

Warsh ha trabajado como investigador visitante de economía en la Institución Hoover, un centro de estudios conservador de la Universidad de Stanford. También es profesor en la Escuela de Posgrado de Negocios de Stanford y socio de Duquesne Family Office, que gestiona el patrimonio del multimillonario inversor Stanley Druckenmiller.

En los últimos meses, Warsh parece haber participado activamente en una campaña para el puesto en la Reserva Federal, con entrevistas televisivas y artículos. Se ha vuelto mucho más crítico con la Reserva Federal, pidiendo un "cambio de régimen" y atacando a Powell por involucrarse en temas como el cambio climático y la diversidad, la equidad y la inclusión, que, según Warsh, quedan fuera del mandato de la Reserva Federal.

En una entrevista en julio en CNBC, Warsh dijo que la política de la Reserva Federal "hace bastante tiempo que no funciona".

“El banco central que preside hoy es radicalmente diferente al banco central al que me uní en 2006”, añadió. Al permitir que la inflación se disparara en 2021-22, la Fed “cometió el mayor error de política macroeconómica en 45 años, que dividió al país”.

En un artículo de opinión publicado en noviembre en The Wall Street Journal, Warsh afirmó que la Reserva Federal "debería abandonar el dogma de que la inflación se produce cuando la economía crece demasiado y los trabajadores cobran demasiado. La inflación se produce cuando el gobierno gasta e imprime demasiado".

Sugirió que las presiones inflacionarias se reducirían porque tecnologías como la inteligencia artificial conducirían a mayores niveles de productividad.

Su apuesta a que la IA generará crecimiento sin inflación coincide estrechamente con la propia creencia de Trump de que la inflación ha sido derrotada y que el desarrollo de la IA impulsará el crecimiento este año.

“La IA será una fuerza desinflacionaria importante que aumentará la productividad y reforzará la competitividad estadounidense”, escribió Warsh.

