"¿Quién es Facebook?" Usuarios reaccionan con memes al cambio de nombre a Meta

El programador y empresario, Mark Zuckerberg, anunció que tras 17 años de estar en el mercado la red social Facebook cambiará su nombre a Meta, con el propósito de abarcar su visión de realidad virtual para el futuro.

Al explicar el cambio de nombre, Zuckerberg dijo que el nombre “Facebook” simplemente ya no abarca todo lo que la compañía hace.

La noticia causó revuelo entre los usuarios de las redes sociales, quienes no hicieron esperar su reacción a través de los tan afamados memes, aquí te dejamos los mejores.

Lee también: Facebook ahora será meta pero... ¿qué es el metaverso?



– La empresa se llama ahora Meta. – Facebook. ¡Sale! – No. Dije Meta. – ¿Facebook? – ¡Me-ta! – Face-book – M-E – ¿F-A? pic.twitter.com/HKVXc1A13H

Lee también: Facebook anuncia que cambiará de nombre; ahora será Meta



Facebook no ha creado el metaverso, este concepto ya existía desde 1992.

No están inventando nada nuevo, no caigas en las mentiras del tío Mark como caísteis en las mentiras de tu ex. #Metaverse #Meta pic.twitter.com/W2HRgScJUV

— GVR’EL (@gcantosm) October 28, 2021