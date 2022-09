Quema de velos y protestas violentas en Irán por muerte de una joven a manos de la "policía de la moral"

Twitter



La muerte de una joven de 22 años en custodia de la policía por supuestamente llevar mal el velo ha desatado una ola de fuertes protestas en Irán.

El suceso ocurrió la semana pasada y la revelación de nuevos detalles profundizó la indignación de la población iraní.

En Teherán y otras localidades del país se produjeron violentos enfrentamientos entre manifestantes y policía.

Tres personas murieron el lunes después de que las fuerzas de seguridad abrieran fuego contra hombres, mujeres y niños que protestaban en la provincia de Kurdistán por cuarto día consecutivo, denunciaron organizaciones de defensa de los derechos humanos.

Mujeres iraníes que participan en las protestas se quitaron sus hiyab (pañuelos o velos) en plena calle, algo prohibido en Irán.

Algunas de ellas incluso quemaron las prendas en público entre ovaciones de los manifestantes, tal y como se observa en las imágenes que han circulado ampliamente en las redes.

After years of campaigning against forced hijab, now Iranian women revolution is gaining momentum.

Across Iran women remove their hijab & burn their headscarves in public.

Compulsory hijab is the main pillar of a gender apartheid regime.#Mahsa_Amini is a symbol of resistance. pic.twitter.com/3YHq7sZheZ

— Masih Alinejad (@AlinejadMasih) September 20, 2022