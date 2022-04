Putin amenaza al probar nuevo misil intercontinental

Kiev.— Rusia probó ayer un nuevo misil balístico intercontinental con capacidad nuclear, mientras está a punto de apoderarse del puerto de Mariupol, Ucrania, tras semanas de bombardeos.

Además, Ucrania recibió un fuerte espaldarazo de la Unión Europea (UE), decidida a hacer “todo lo posible” para que “gane la guerra” contra Moscú.

El proyectil Sarmat es de nueva generación, el cual, según el presidente ruso Vladimir Putin, “hará reflexionar dos veces a quienes amenazan a nuestro país con una retórica desenfrenada y agresiva”. El Pentágono consideró que se trató de un ensayo de “rutina” y que no veía en él ninguna “amenaza”. Según Putin, el misil balístico intercontinental pesado de quinta generación Sarmat es capaz de “derrotar todos los sistemas antiaéreos modernos”. En un video, el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, dijo: “Una vez finalizado el programa de pruebas, el Sarmat pasará a formar parte de las fuerzas estratégicas rusas”.

“Nos quedan días u horas”

Las fuerzas rusas apretaron el cerco alrededor de los defensores atrincherados en una planta siderúrgica que representa el último bastión ucraniano conocido en Mariupol. Un comandante de la marina ucraniana que lucha en la zona declaró que sus fuerzas “quizás enfrentan nuestros últimos días, si no horas”.

La cantidad de personas que huyen del país superó los 5 millones. Ucrania declaró que Moscú continuó montando asaltos en el este. Rusia dijo que lanzó cientos de misiles y ataques aéreos contra objetivos que incluían concentraciones de tropas y vehículos. El objetivo del Kremlin es la captura de la región del Donbás.

Fracasa corredor seguro

La viceprimera ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, indicó que el último esfuerzo por abrir un corredor seguro para que escapen mujeres, niños y ancianos fracasó porque los rusos no observaron un alto el fuego.

Dos altos funcionarios ucranianos están listos para dirigirse a la ciudad sitiada de Mariupol para negociar la evacuación de los soldados y civiles atrapados en la urbe, declaró el capitán Svyatoslav Palamar del Regimiento Azov de Ucrania.

Se espera que el presidente de EU, Joe Biden, anuncie un nuevo paquete de armas en los próximos días, que incluirá artillería adicional; Canadá y Países Bajos también dijeron que enviarían más armamento pesado.

“Ustedes no están solos. Estamos junto a ustedes y haremos todo lo posible para apoyar sus esfuerzos y hacer que Ucrania gane la guerra”, declaró en Kiev el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel en una rueda de prensa junto al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

Zelensky dijo que las discusiones con el presidente del Consejo Europeo fueron sustanciales, y lamentó que las fuerzas del país no tienen suficientes armas “serias y pesadas” para derrotar al ejército ruso. La secretaria del Tesoro de Estados Unios, Janet Yellen , y el ministro de Finanzas de Ucrania, Serhiy Marchenko, abandonaron una reunión del G20 ayer cuando el representante de Rusia comenzó a hablar. No fueron los únicos en dejar la sala. También lo hicieron varios ministros de finanzas y directores de bancos centrales, según un funcionario que habló bajo condición de anonimato debido a que el acto no era público.

La Unión Americana presentó su última ronda de sanciones contra Rusia dirigida a un banco comercial clave y “una red global de más de 40 personas y entidades dirigidas por el oligarca ruso designado por Estados Unidos, Konstantin Malofeyev”.

Borrador ruso

Rusia declaró que presentó a Ucrania un borrador de documento con sus sus demandas para poner fin al conflicto, días después de que Putin señalara que las conversaciones estaban en un “callejón sin salida”.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que “la pelota está en su cancha, estamos esperando una respuesta”. No dio detalles sobre el borrador y no quedó claro cuándo se envió o si ofrecía algo nuevo a los ucranianos.

El secretario general de la ONU, António Guterres, solicitó reunirse con Putin y Volodimir Zelensky, para discutir cómo detener los combates. La ONU no recibió respuesta inmediata. Ucrania propuso además celebrar una “ronda especial” de negociaciones con Rusia en Mariupol, dijo un alto funcionario de Kiev. Agencias