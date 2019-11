Primer ministro de Canadá señala que hay avances para ratificar T-MEC

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo hoy que ve avances en la ratificación del T-MEC.

El premier escribió en Twitter: "Gracias @lopezobrador_. Hemos realizado progresos al ratificar NAFTA, pero aún hay mucho por hacer. Buscamos trabajar juntos para crear más trabajos y oportunidades para la gente en Canadá y México".



¡Gracias @lopezobrador_! We’ve made progress towards ratifying the new NAFTA, but there’s still more to do. Looking forward to continuing to work with you to create more jobs & opportunities for people in Canada & Mexico. https://t.co/1QXf2xwhhK

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 1, 2019