VIDEO: DK Metcalf, de los Steelers de Pittsburgh, golpea a aficionado de los Lions de Detroit

Este domingo los tomaron por asalto el Ford Field de Detroit para enfrentarse a los Lions por la semana 16 de la NFL y durante el segundo cuarto, se produjo una escena lamentable.

DK Metcalf, receptor de los Acereros, le lanzó un golpe a un aficionado de los Lions.

La transmisión de CBS mostró cómo Metcalf se acercó a una de las tribunas y empezó a discutir con un fanático que tenía una peluca azul. En las imágenes primero se observa cómo una de las estrellas del equipo extiende el brazo como para agarrarlo de la peluca y finalmente, le suelta el puñetazo en el rostro.

Como era de esperarse, la reacción tanto en el estadio como en redes sociales fue de indignación y algunos aficionados esperan una eventual sanción de la NFL hacia el jugador de los Steelers.

