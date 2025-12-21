Jerry Jones reafirmó su deseo de que los Cowboys de Dallas jueguen en México en 2026

Este domingo los Cowboys de Dallas perdieron ante los Chargers de Los Ángeles y así, se esfumó la posibilidad de que digan presente en los Playoffs por segundo año consecutivo. Sin embargo, para los fanáticos de la Estrella Solitaria en México, no todo son malas noticias.

Al final del partido, el propietario del equipo, Jerry Jones, volvió a compartir su deseo de jugar un partido de temporada regular el año que viene en territorio mexicano.

Lee también Los Cowboys se quedan sin posibilidad de jugar playoffs tras la derrota contra Chargers

De acuerdo con Carlos Nava de ESPN, "el dueño de los Cowboys, Jerry Jones, dijo hoy al final del partido contra los Chargers que quiere jugar en México la próxima temporada, aunque tenga que ceder un partido como local".

Además, agregó que "es la primera vez que dice estar dispuesto a ceder un juego en casa para jugar en México".

En caso de cumplirse, sería la quinta ocasión en la historia en la que los Cowboys jueguen en México, después de sus visitas en 1994 (derrota contra los Oilers de Houston), 1996 (derrota contra los Chiefs de Kansas City), 1998 (derrota contra los Patriotas de Nueva Inglaterra) y 2001 (victoria sobre los Raiders de Oakland).

El dueño de los #Cowboys Jerry Jones dijo hoy al final del partido contra los #Chargers que quiere jugar en México la próxima temporada aunque tenga que ceder un partido como local

Es la primera vez que dice estar dispuesto a ceder un juego en casa para jugar en México #NFL… — Carlos Nava ESPN (@TapaNava) December 21, 2025

Lee también Javier Aquino revienta a Guido Pizarro por su salida de Tigres: “No representa los valores de la institución”

TODOS LOS JUEGOS DE LA NFL EN MÉXICO

La primera vez que un partido de NFL se jugó en México fue en 1978, con el partido amistoso entre los Saints de New Orleans y los Eagles de Filadelfia. Desde ese año hasta 2001, todos los partidos fueron de exhibición. En 2005, los 49ers de San Francisco y los Cardinals de Arizona jugaron el primer partido oficial en México.

La última vez que la NFL jugó en el Coloso de Santa Úrsula fue en noviembre de 2022, cuando los 49ers derrotaron 38-10 a los Cardinals. Con la remodelación del estadio Azteca se puso en pausa la presencia de la liga en el país, pero se espera que el año que viene se reanude la presencia de la mejor liga de futbol americano en México.

A continuación, el repaso histórico de los partidos de la NFL en México.

1978: New Orleans Saints 14-7 Philadelphia Eagles

1994: Houston Oilers 6-0 Dallas Cowboys

1996: Kansas City Chiefs 32-6 Dallas Cowboys

1997: Miami Dolphins 38-19 Denver Broncos

1998: New England Patriots 21-3 Dallas Cowboys

2000: Indianapolis Colts 24-23 Pittsburgh Steelers

2001: Dallas Cowboys 21-6 Oakland Raiders

2005: San Francisco 49ers 14-31 Arizona Cardinals

2016: Oakland Raiders 27-20 Houston Texans

2017: New England Patriots 33-8 Oakland Raiders

2019: Kansas City Chiefs 24-17 Los Angeles Chargers

2022: San Francisco 49ers 38-10 Arizona Cardinals

Lee también Marcus Smart, de los Lakers, recibe fuerte multa por realizar gesto obsceno a un árbitro