Los Patriots vencen a los Ravens y regresan a playoffs después de cuatro años

Liga MX: ¿Cuáles son las altas y bajas de los 18 equipos rumbo al Clausura 2026?

¿Deja Rayados? Sergio Canales habla sobre un posible regreso al Real Betis

Los Steelers vencen de manera agónica a los Lions y los dejan al borde de la eliminación

Trevor Lawrence lleva a Jaguars a triunfo sobre Broncos y rompe racha de 11 victorias

El juego estelar de domingo por la noche en la semana 16 de la tuvo como ganador a los Patriotas de Nueva Inglaterra (12-3) sobre los Ravens de Baltimore (7-8) en una impresionante remontada de los dirigidos por Mike Vrabel.

Los Pats llegaron a 12 victorias en la temporada y además, sellaron su boleto a Playoffs por primera vez desde 2021.

La ilusión de volver a ganar un Super Bowl es cada vez más grande y de la mano de Drake Maye, los aficionados de Nueva Inglaterra sueñan en gande.

Esta noche Maye lanzó para 380 yardas y 2 pases de anotación, aunque sufrió una intercepción y tres capturas. Rhamondre Stevenson, Kyle Williams y Hunter Henry aportaron anotaciones para la victoria.

Los Ravens vivieron una pesadilla, no sólo por la remontada, sino porque se volvió a lesionar su mariscal de campo, Lamar Jackson. Ahora, las esperanzas de avanzar a postemporada parecen apagarse a dos jornadas del final.

Tyler Huntley, que tomó su lugar, lanzó apenas 65 yardas y fue capturado en una ocasión.

Ahora, los Pats buscarán ser el primer sembrado de la Conferencia Americana y en esa lucha deberá superar el récord de los Broncos, que hoy cayeron ante Jacksonville Jaguars.

