El presidente de Líbano, Joseph Aoun, instó a Irán a que deje de "intervenir" en su país, en una entrevista con el canal CNN emitida el viernes, e insistió a Hezbolá, apoyado por Teherán, que la diplomacia es la única solución al conflicto con Israel.

"No es su país, es el nuestro (...) No tienen por qué interferir en nuestro país", lanzó el dirigente libanés dirigiéndose a Irán.

"Hezbolá debe entender que no (hay) otra solución que sentarse y hablar, no hay otra forma (...) de salvar lo que queda salvo a través de la negociación y la diplomacia", agregó.

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