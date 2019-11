El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pidió este lunes a la población de la zona costera del país centroamericano buscar "tierras más altas" por una amenaza de tsunami detectada por Estados Unidos.

"Toda la población que se encuentra en nuestras costas, por favor movilizarse a tierras más altas. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha detectado un posible tsunami", publicó Bukele en sus redes sociales sin entrar en detalles.



La embajada estadounidense en El Salvador señaló en Twitter que "un avión del Departamento de Defensa de los Estados Unidos detectó un posible tsunami aproximadamente a 600 millas (965 kilómetros) de la frontera entre El Salvador y Nicaragua".

Una fotografía que acompaña la publicación indica que el punto de impacto sería cerca del Golfo de Fonseca, principalmente en territorio nicaragüense.



DOD aircraft observed possible tsunami approx 600 miles from El Sal - Nicaragua border. Personnel in the area should move to higher ground. pic.twitter.com/nAJc0tVX70

