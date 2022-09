Presidente armenio causa polémica al tomarse foto frente al ataúd de Isabel II

Londres.- El presidente de la República de Armenia, Vahagn Jachaturián, levantó polémica este domingo en el Reino Unido al fotografiarse frente al féretro de Isabel II, que yace hasta mañana en la capilla ardiente instalada en el palacio de Westminster, en Londres.

Centenares de miles de personas han pasado desde el miércoles por Westminster Hall, la gran sala que antecede a las cámaras del Parlamento británico, en cuyo centro está ubicado el catafalco fúnebre de la monarca y en la que está estrictamente vetado el uso de teléfonos móviles y la toma de instantáneas.

El tabloide "The Sun" publicó sin embargo una imagen en la que un miembro de la comitiva de Jachaturián le fotografía con un celular mientras el mandatario armenio contempla el féretro.

El momento fue captado por una lectora del periódico que en torno a las 8:00 hora local estaba viendo la retransmisión en directo de la capilla ardiente, que la cadena pública BBC ofrece de manera ininterrumpida desde el miércoles a través de su página web.

The President of #Armenia has copped flak for disrespecting the #Queen as he took photos and chatted to aides during a visit to see her lying-in-state in #WestminsterHall this morning. #UK pic.twitter.com/5sdb2rPMqC

— Ali Hajizade (@AHajizade) September 18, 2022