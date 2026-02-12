Más Información

Activan Fase 1 de contingencia ambiental; aplican doble "Hoy No Circula"

Javier Duarte se aleja de su libertad; juez le dicta prisión preventiva a exgobernador de Veracruz

Realizan mega aseguramiento de pipas y autos de huachicol en Minatitlán, Veracruz; hallan más de 82 mil litros de hidrocarburo

Designan a Rosaura Martínez Ruíz nueva integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM; es hija de la secretaria de Ciencias

Defensa y Marina asisten a “Conferencia de jefes de Defensa del Hemisferio Occidental”; ratifican compromiso con seguridad regional

SRE: Aún quedan más de mil 500 toneladas de ayuda humanitaria para Cuba; destaca llegada de dos buques a la isla

Cooperativa La Cruz Azul confirma recuperación de planta en Tula, Hidalgo; anuncia inicio de nueva etapa

Captan en video a regidora de Ocotlán cargando y manoteando a mono araña; Profepa presenta denuncia penal por posesión ilegal

Tesorero del exalcalde de Tequila declaró ingresos por 34 millones de pesos

Estudiante de secundaria apuñalado en Tláhuac presenta dos perforaciones pulmonares; exigen acusar al agresor por intento de homicidio

Familias buscadoras buscan visibilizar desapariciones en Copa Mundial de Futbol de 2026; convocan a protesta pacífica

El dio este jueves el primer paso para limitar más el acceso a las redes sociales de los menores de 16 años al aprobar una propuesta de ley presentada por el gobernante Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha).

Se trata de una iniciativa que estipula un aumento de la edad mínima para acceder de forma autónoma a las de los 13 años actuales a los 16; por debajo de esa edad mínima, todos los menores necesitarían el consentimiento paterno.

El texto fue aprobado con los votos a favor del PSD, el Partido Socialista (PS), el animalista PAN y el regionalista JPP, y la abstención de los democristianos CDS-PP (socios de Gobierno), el ecologista Livre, el Bloco de Esquerda (BE) y un diputado del PS.

En contra votaron el ultraderechista Chega e Iniciativa Liberal (IL).

De esta forma, la propuesta pasará a ser debatida en una comisión parlamentaria para agregarle los cambios necesarios, para después volver a pasar por el pleno de la unicameral Assembleia da República (Parlamento) para una votación final.

El proyecto contempla sanciones de hasta dos millones de euros y medidas para prevenir la adicción tecnológica en adolescentes. Foto: Adam Vaughan / EFE
El proyecto contempla sanciones de hasta dos millones de euros y medidas para prevenir la adicción tecnológica en adolescentes. Foto: Adam Vaughan / EFE

La iniciativa propone imponer multas de hasta 2 millones de euros a las empresas propietarias de las plataformas sociales que no cumplan la ley, mientras que si se trata de personas la sanción económica rondaría entre los 10 mil y los 250 mil euros.

En el proyecto, el PSD propone que la comprobación de la edad se realice a través de una clave digital "mediante autenticación simple o reforzada" e impulsar medidas para prevenir la adicción entre los menores de 16 años, como prohibir la reproducción automática, las notificaciones no esenciales y sistemas de creación de imágenes o vídeos falsos.

Algunos de los servicios que se verían afectados serían las plataformas de redes sociales, apuestas y juegos en línea, servicios para compartir imágenes y vídeos, y prestadores de servicios y contenidos adictivos, violentos o sexuales con restricciones de edad.

Quedarían excluidos los servicios de comunicaciones electrónicas interpersonales, entre otros.

Este proyecto coincide con el anuncio de España de que prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años, en línea con otros gobiernos preocupados por los riesgos inherentes a las plataformas tecnológicas, entre ellos Francia, Nueva Zelanda y Dinamarca.

