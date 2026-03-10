Más Información

Nueva York, 10 mar.- La policía de descartó este martes que un artefacto "sospechoso" hallado cerca de la residencia oficial del alcalde Zohran Mamdani representara una amenaza, días después del intento de atentado que tuvo lugar frente a la vivienda.

A la 13:19 hora local, el Departamento de Policía (NYPD) informó en X del cierre de varias calles del Upper East Side y del parque Carl Schurz, próximo a la vivienda de debido a "un dispositivo sospechoso".

"El artículo encontrado en Carl Schurz Park ha sido despejado y se ha determinado que no representa ninguna amenaza", indicó la policía en X poco más de una hora después.

Según la prensa local, varios oficiales de policía evacuaron a las personas que se encontraban en el parque, y el Escuadrón Antibombas se acercó al lugar para desmantelar el artefacto.

Mamdani indicó en X que la policía "respondió de inmediato y aseguró la zona", y dio gracias a los agentes y los miembros del Escuadrón Antibombas por "actuar rápidamente para garantizar la seguridad de los neoyorquinos".

El hallazgo de este dispositivo, del que no se han dado más detalles, tiene lugar pocos días después del intento de atentado con explosivos improvisados frente a la misma residencia de Mamdani, conocida como Gracie Mansion.

Dos jóvenes, identificados como Emir Balat e Ibrahim Kayumi, han sido acusados de varios cargos federales de terrorismo por los hechos, que tuvieron lugar durante una protesta antimusulmana el pasado sábado.

De acuerdo con la querella criminal presentada este lunes ante un tribunal federal, los sospechosos, que viajaron desde Pensilvania, dijeron tras ser arrestados que actuaron en nombre del grupo terrorista Estado Islámico (EI).

