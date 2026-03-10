Más Información
Aureliano Hernández Palacios, economista y maestro en Políticas Públicas; es el nuevo titular de la Auditoría Superior
Se mantiene la Fase 1 de la Contingencia Ambiental en el Valle de México; continúan restricciones vehiculares
Adán Augusto López evita a medios de comunicación en el Senado; "ya no doy entrevistas", dice y huye en taxi
Avanza en Senado fin a pensiones doradas; oposición advierte sobre retroactividad y parcialidad de reforma
Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”
Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora", teme ser extraditado a EU; "El abuelo" tramitó amparo para frenar posible proceso
Candidatura de mi esposa a gubernatura de SLP no sería nepotismo: Ricardo Gallardo; término se ha “desvirtuado”, dice
Ministra María Estela Ríos pide “no sacar de contexto” su expresión sobre nacidos in vitro; fue de “carácter ilustrativo”, dice
Grecia Quiroz acude a reunión en Palacio Nacional con Sheinbaum; buscan impulsar plan de atención a la violencia
Ejército intentó capturar vivo a “El Mencho”; pruebas de su abatimiento fueron entregadas a la FGR: Trevilla
Nueva York, 10 mar.- La policía de Nueva York descartó este martes que un artefacto "sospechoso" hallado cerca de la residencia oficial del alcalde Zohran Mamdani representara una amenaza, días después del intento de atentado que tuvo lugar frente a la vivienda.
A la 13:19 hora local, el Departamento de Policía (NYPD) informó en X del cierre de varias calles del Upper East Side y del parque Carl Schurz, próximo a la vivienda de Mamdani, debido a "un dispositivo sospechoso".
"El artículo encontrado en Carl Schurz Park ha sido despejado y se ha determinado que no representa ninguna amenaza", indicó la policía en X poco más de una hora después.
Lee también Zohran Mamdani asume como alcalde de Nueva York; promete una "nueva era" con seguridad comunitaria y reforma fiscal
Según la prensa local, varios oficiales de policía evacuaron a las personas que se encontraban en el parque, y el Escuadrón Antibombas se acercó al lugar para desmantelar el artefacto.
Mamdani indicó en X que la policía "respondió de inmediato y aseguró la zona", y dio gracias a los agentes y los miembros del Escuadrón Antibombas por "actuar rápidamente para garantizar la seguridad de los neoyorquinos".
El hallazgo de este dispositivo, del que no se han dado más detalles, tiene lugar pocos días después del intento de atentado con explosivos improvisados frente a la misma residencia de Mamdani, conocida como Gracie Mansion.
Lee también Zohran Mamdani jurará como alcalde de Nueva York sobre un Corán; defiende su identidad y promete gobernar con inclusión
Dos jóvenes, identificados como Emir Balat e Ibrahim Kayumi, han sido acusados de varios cargos federales de terrorismo por los hechos, que tuvieron lugar durante una protesta antimusulmana el pasado sábado.
De acuerdo con la querella criminal presentada este lunes ante un tribunal federal, los sospechosos, que viajaron desde Pensilvania, dijeron tras ser arrestados que actuaron en nombre del grupo terrorista Estado Islámico (EI).
Canadá asegura que los líderes del G7 se reunirán por crisis en Medio Oriente; analizarán la guerra en Irán
desa
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]