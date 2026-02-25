Nueva York.- La policía de la ciudad de Nueva York investiga lo ocurrido después de que agentes fueron atacados con bolas de nieve cuando respondían a una batalla en Washington Square Park, en Manhattan, después de una tormenta invernal que cubrió de blanco el noreste de Estados Unidos.

Un video del altercado muestra a dos uniformados caminando de un lado a otro por un sendero del parque el lunes, mientras les caían bolas de nieve de todas direcciones.

Los agentes, visiblemente cada vez más frustrados, empujaron al menos a dos personas al suelo mientras las bolas de nieve seguían zumbando a su alrededor. En un momento, una persona corre por detrás de un agente y le aplasta nieve sobre la cabeza. Hacia el final del video se ve a uno de los agentes frotándose un ojo.

El Departamento de Policía de Nueva York informó en un comunicado que varios uniformados recibieron impactos de bolas de nieve en la cara y fueron “trasladados por el servicio de emergencias médicas en condición estable” a un hospital cercano el martes, pero no dio a conocer más información sobre sus lesiones. No se realizaron arrestos.

Comportamiento “vergonzoso” y “delictivo”

Jessica Tisch, comisionada de policía de la ciudad, calificó el comportamiento de “vergonzoso” y “delictivo” y señaló que el departamento está investigando.

Varias figuras políticas de la ciudad condenaron el incidente y muchos críticos del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, aprovecharon lo ocurrido como prueba de que el respeto por las fuerzas del orden ha disminuido durante su administración, quien durante su campaña enfrentó ataques por críticas que hizo al departamento en 2020. Mamdani se ha retractado de aquellos comentarios.

"Trátenlos con respeto", pide alcalde de Nueva York

Mamdani escribió el martes en una publicación en X que “los agentes, como todos los trabajadores de la ciudad, han estado en una histórica ventisca, manteniendo a los neoyorquinos a salvo y los autos en movimiento. Trátenlos con respeto. Si alguien va a recibir una bola de nieve, seré yo”.

En una rueda de prensa más tarde ese día, se le preguntó a Mamdani si creía que alguien debería ser acusado penalmente por las bolas de nieve y pareció minimizar la situación.

“Por los vídeos que he visto, parece una guerra de bolas de nieve”, dijo.

