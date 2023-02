Pizzería busca empleado, con un peculiar requisito que causó expectación en redes

Una pizzería en Columbus, Ohio, ha desatado polémica por un anuncio para contratar empleado pero con una especificación muy particular, informó la cadena ABC News.

La pizzería familiar Santino's ha colgado un cartel en el que se lee: "Contratamos a gente que no sea estúpida". El anuncio de trabajo ha generado expectación en las redes sociales para la pequeña tienda en el lado suroeste de la ciudad.

La mayoría de los clientes que vieron el cartel se rieron, dijo Jayden Donigan, copropietaria de Santino's, a una filial de ABC News en Columbus. "Es más humor que otra cosa", dijo. "No pretende apuntar a nadie ni ser grosero".

Según explicó, ella y su familia colocaron el cartel hace dos meses debido a la frustración con la contratación en los últimos meses. Los empleados anteriores han llegado a la pizzería con poca o ninguna ética de trabajo, dijo Donigan, añadiendo que "encontrar buena ayuda ha sido difícil".

Heather Stockton, gerente de Santino's, dijo a la afiliada de CBS WBNS que está buscando un empleado que sea "simplemente confiable, puntual, simplemente, que no venga a trabajar en sandalias." También señaló que pusieron el cartel después de que la gente no se presentara a las entrevistas de trabajo o no se tomara el trabajo en serio. De hecho, el negocio sufrió un incendio recientemente provocado por la falta de cuidado de los empleados.



Este es el anuncio que se hizo viral "Not stupid people". FOTO: Twitter: @StephanieWSYX

Natasha Fox, residente en Ohio, que visitó Santino's esta semana, dijo que no se sintió ofendida y que sabía que el cartel pretendía ser gracioso.

"Entiendo de dónde vienen, pero no creo que sea una mala idea", dijo Fox a la cadena ABC. "Quieres a alguien trabajando aquí que comprenda lo que se pide".

Sin embargo, no todos lo han tomado así. Es más, según dijo Donigan, les están haciendo bromas constantes desde que se hizo público su anuncio en internet.

“Fueron unas 10 pizzas. Hicimos el pedido, volvió a llamar, habló con uno de nuestros empleados y le dijo que nuestra pizza apesta y cancelará la orden”, expresó el dueño del lugar, quien finalizó diciendo que era un pedido de más de cien dólares (poco menos de mil 900 pesos mexicanos).

“Si esa es la primera impresión que elige dar como propietario de un negocio, no se queje cuando sus empleados se vayan”, “las prácticas de contratación honestas siempre son las mejores”, son algunos de los comentarios divididos de usuarios de plataformas digitales.

