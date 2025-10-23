Más Información

Auditoría de la Federación detecta posibles daños al erario en el 2024; monto alcanza los 6 mil 969 mdp

Auditoría de la Federación detecta posibles daños al erario en el 2024; monto alcanza los 6 mil 969 mdp

Matan a empresario citrícola en Álamo, Veracruz; un comando lo atacó en la vía pública

Matan a empresario citrícola en Álamo, Veracruz; un comando lo atacó en la vía pública

Trump presume resultados contra cárteles, con 3 mil detenidos en un mes; promete eliminar la amenaza "por completo"

Trump presume resultados contra cárteles, con 3 mil detenidos en un mes; promete eliminar la amenaza "por completo"

Caso David Cohen: Policía de investigación de CDMX va tras "El Guffi"; habría contratado a Héctor y Donovan para asesinar al abogado

Caso David Cohen: Policía de investigación de CDMX va tras "El Guffi"; habría contratado a Héctor y Donovan para asesinar al abogado

VIDEO: Así huyeron los ladrones del Louvre tras robar joyas de la corona de Francia

VIDEO: Así huyeron los ladrones del Louvre tras robar joyas de la corona de Francia

Sergio Mayer defiende bailongo en San Lázaro en medio de emergencia por lluvias en 5 estados; "no es incorrecto"

Sergio Mayer defiende bailongo en San Lázaro en medio de emergencia por lluvias en 5 estados; "no es incorrecto"

En la mira Adán Payambé, hijo de Augusto López, tras habitar departamento involucrado en red de corrupción, según el CEO

En la mira Adán Payambé, hijo de Augusto López, tras habitar departamento involucrado en red de corrupción, según el CEO

Suman 345 mil litros de crudo recuperado tras derrame en ríos de Veracruz

Suman 345 mil litros de crudo recuperado tras derrame en ríos de Veracruz

ASF detecta más de 64 mdp en daños al erario por irregularidades en obras de Conagua; acusa pagos indebidos

ASF detecta más de 64 mdp en daños al erario por irregularidades en obras de Conagua; acusa pagos indebidos

Compas cerrará su planta automotriz en Aguascalientes en mayo de 2026

Compas cerrará su planta automotriz en Aguascalientes en mayo de 2026

Detienen a una persona por caso de Anuel, niño que murió tras desplome de estructura del programa "La Escuela es Nuestra"

Detienen a una persona por caso de Anuel, niño que murió tras desplome de estructura del programa "La Escuela es Nuestra"

Capturan a tres presuntos integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato; poseían armas de alto poder y drogas

Capturan a tres presuntos integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato; poseían armas de alto poder y drogas

Las empresas de de combustibles fósiles producen la mayor parte de su en ese país, pero pagan miles de millones más en impuestos en el extranjero, según reveló un informe el jueves.

La razón son los subsidios que han aumentado para estas compañías durante el segundo mandato del presidente , de acuerdo con un análisis de la ONG FACT Coalition.

El estudio examinó los informes de 11 empresas de Estados Unidos que cotizan en la bolsa desde 2017, y encontró que pagaron una tasa impositiva efectiva del 12.1%, muy por debajo de la cifra corporativa legal del 21%.

Lee también

Estados Unidos ha asumido el papel de mayor productor de petróleo y gas del mundo en los últimos años. Aunque las empresas analizadas produjeron el 51% de su volumen total a nivel nacional, solo debían el 18% de sus impuestos totales en Estados Unidos.

En el caso de Chevron esta cifra fue del 7.9%.

ExxonMobil, la mayor compañía petrolera de Estados Unidos, pagó 11 mil 500 millones de dólares a Emiratos Árabes Unidos entre 2023 y 2024, casi cinco veces más de lo que pagó durante el mismo período en el país.

"Estas políticas no tienen sentido económico, ambiental ni ético (...). Es hora de que el Congreso cierre estas lagunas fiscales", dijo a la AFP Zorka Milin, autora del informe y miembro de FACT Coalition.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión Bienestar ¿Cuándo pagan el último depósito ¿Darán aguinaldo Esto se sabe. Foto: Canva / Banco del Bienestar / Secretaría del Bienestar

Pensión Bienestar: ¿Cuándo pagan el último depósito? ¿Darán aguinaldo? Esto se sabe

IMSS da buenas noticias: pensionados que recibirán aumento del 15% en 2025. Foto: Adobe / IMSS

IMSS da buenas noticias: pensionados que recibirán aumento del 15% en 2025

Trabajo en Canadá Foto: iStock

Buscan jornaleros agrícolas en Canadá y sólo piden secundaria: Aquí el salario y requisitos

Cambio de horario invierno 2025 México y Estados Unidos. ¿Se adelanta o se atrasa? Estados donde aplica. Foto: CANVA

Cambio de horario invierno 2025 México y Estados Unidos. ¿Se adelanta o se atrasa? Estados donde aplica

¿Cuándo es el Black Friday y Cyber Monday 2025? Fechas oficiales, ofertas y todo lo que debes saber. Foto: Canva

¿Cuándo es el Black Friday y Cyber Monday 2025? Fechas oficiales, ofertas y todo lo que debes saber