Miles de peruanos se manifiestaron este jueves en Lima, enfurecidas con el ya denominado “monstruo de Chiclayo”, el hombre que secuestró y violó a una niña de tres años.

Madres con sus hijos en brazos, padres de familia, tomaron las calles para exigir cadena perpetua para Juan Antonio Enríquez García, autor confeso de la violación de la niña, identificada por el diario El Comercio como Dámaris, en la ciudad de Chiclayo.

El secuestro se produjo el pasado martes 12 de abril, cuando, aprovechando la distracción de los padres, Enríquez llamó la atención de la menor y la subió a su minivan, en el distrito de José Leonardo Ortiz.

Luego, la llevó a una vivienda, ubicada en la urbanización El Santuario de Chiclayo, donde cometió toda clase de abusos con la niña, hasta que la dejó inconsciente.

Apenas se dieron cuenta de que su hija no estaba, los padres presentaron la denuncia y personal de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Chiclayo inició la búsqueda.

Las cámaras de un negocio cercano al punto donde ocurrió el secuestro permitieron identificar a Enríquez, de 48 años.



En las imágenes se aprecia el momento exacto en que la niña es cargada por un hombre, que se encontraba junto a un vehículo de color celeste, y es subida al asiento del copiloto.

Un día después, los agentes dieron con la vivienda donde se encontraba la menor, a la que encontraron atada de pies y manos, con cinta de embalaje y en shock traumático.

Enríquez confesó haber secuestrado a la niña; fue detenido y trasladado a la sede de la Divincri y la niña al hospital para ser atendida.

Al enterarse de la noticia, cientos de ciudadanos enfurecidos se reunieron afuera de la sede de la Divincri.



“Por favor, señor presidente, hoy fue D., de sólo tres años; mañana puede ser tu hija. Exigimos justicia”, clamaban los asistentes, de acuerdo con el diario La República.

El mismo medio informó que en el teléfono celular de Enríquez se habrían encontrado videos de connotación sexual en los que aparecía la menor.

“Que el violador se muera, que lo maten”

“Quiero que el violador se muera, que lo maten adentro, porque no tuvo piedad con mi hija, no tuvo piedad, es un daño enorme que le ha hecho”, dijo el padre de la pequeña, quien no fue identificado.

Otros pedían “pena de muerte para el monstruo”, o gritaban “¡A los niños no se les toca!”.

Un grupo prendió fuego a la vivienda donde fueron localizados el sujeto y la menor.

De acuerdo con El Comercio, la menor se encuentra en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, donde recibe atención médica especializada.

“Su estado de salud es estable y viene recuperándose. Tras la evaluación respectiva, el cirujano pediatra determinó que la menor debía ser intervenida quirúrgicamente para realizarle una cirugía reconstructiva”, que concluyó de forma exitosa.

Además, tanto a ella como a sus padres se les está brindando atención sicológica.

Dictan prisión preventiva

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Enríquez.

El Ministerio Público lo acusa de violación sexual y secuestro en agravio de una menor de edad.

