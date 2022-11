El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, denunció la situación que viven los periodistas en el mundo, en particular las mujeres.

“El aumento de la desinformación, el acoso en línea y la incitación al odio -sobre todo contra las mujeres periodistas- está impidiendo el trabajo de los medios de comunicación”, advirtió en su cuenta de Twitter.

“Los gobiernos deben hacer más para proteger a los periodistas y defender la verdad, la justicia y los derechos humanos”, escribió.

A su vez, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, dijo hoy que de acuerdo con cifras corroboradas por su organismo, 557 periodistas han sido asesinados en el mundo en los últimos 10 años en el cumplimiento de su labor.

Además, más de un millar de periodistas han sufrido prisión por realizar su trabajo y 64 se encuentran desaparecidos.



Each and every threat to a journalist; each and every impediment to do their work in safety is a threat to the #HumanRights of all.

Let us commit to make the safety and protection of journalists a priority – not just in words but in action.#ProtectJournalists pic.twitter.com/Ci7R0VQxwy

— Volker Türk (@volker_turk) November 2, 2022