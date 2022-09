Periodista declina entrevistar al presidente de Irán por pedirle usar el velo; "no podía aceptar estas exigencias"

La periodista británico-iraní Christiane Amanpour dijo este jueves que desistió de entrevistar al presidente de Irán, Ebrahim Raisi, luego de que se le exigiera llevar un velo cubriéndole el cabello, centro de las protestas actuales en la República Islámica.

Amanpour, jefa de información internacional de la cadena estadounidense CNN, dijo que estaba lista para la entrevista el miércoles con Raisi al margen de la Asamblea General de la ONU cuando un asistente le pidió que se cubriera el cabello.

"Educadamente decliné. Estamos en Nueva York, donde no hay legislación ni tradición sobre los velos", escribió en Twitter la periodista, que nació en Reino Unido de padre iraní.

"Dije que ningún otro presidente iraní me había exigido tal cosa cuando los entrevisté fuera de Irán", agregó, antes de señalar que "no podía aceptar esta exigencia sin precedentes e inesperada".

And so we walked away. The interview didn’t happen. As protests continue in Iran and people are being killed, it would have been an important moment to speak with President Raisi. 7/7 pic.twitter.com/kMFyQY99Zh

— Christiane Amanpour (@amanpour) September 22, 2022