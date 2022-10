Periodisitas de AFP presencian explosiones en Kiev, tras meses de relativa calma

Tres fuertes detonaciones se escucharon la mañana del lunes en el centro de Kiev, capital de Ucrania, constataron periodistas de la AFP.

Las explosiones se sintieron en torno a las 08H15 (05H15 GMT). Las sirenas antiaéreas sonaron pero decenas de minutos antes de las detonaciones.

Desde varios puntos de la ciudad se podían ver columnas de humo negro, según videos que circulaban en las redes sociales.

Leer también: Lanzamientos de misiles fueron ejercicios nucleares, afirma Norcorea

Un periodista de la AFP vio numerosas ambulancias en el centro que se dirigían hacia los lugares de las explosiones.

El último bombardeo en Kiev tuvo lugar el 26 de junio.



WATCH: Ukrainian girl was filming in Kyiv when a Russian missile hit across the street pic.twitter.com/5V9sLEFNu9

— BNO News (@BNONews) October 10, 2022