Barcelona. El papa León XIV mantuvo un breve encuentro con el cantante puertorriqueño Bad Bunny el lunes en Madrid tras un evento multitudinario que tuvo el líder católico en el estadio Santiago Bernabéu, indicó el Vaticano.

Bad Bunny "estaba con su familia y otras personas" y León XIV "los saludó brevemente antes de salir del estadio", indicó el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, a periodistas en Barcelona, donde se encuentra el jerarca en el marco de su visita a España.

La posibilidad de que un encuentro entre el Papa, que estuvo desde el sábado hasta este martes en Madrid, y la estrella puertorriqueña, que actúa estos días en la capital española, había sido un tema debatido en los medios españoles.

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De hecho, el Papa hizo referencia a los conciertos del cantante en el vuelo que lo trajo a Madrid, al ser preguntado sobre reportes que hablan de un mayor interés de los jóvenes por la religión.

"Si se enfrentan a la pregunta de si quieren ver a Bad Bunny o si quieren ver al papa, creo que muchos irán a ver a Bad Bunny. Pero también creo que habrá algunos que vengan a ver al Papa. Y eso dice algo", dijo León XIV, de 70 años.

El Papa, nacido en Estados Unidos, y Bad Bunny tienen en común el haber sido blanco de las críticas del presidente norteamericano Donald Trump.

Bad Bunny no se define como practicante, aunque ha contado en algunas entrevistas que procede de una familia muy católica.

El cardenal y arzobispo de Madrid José Cobo ya había dejado abierta la posibilidad de un encuentro entre el Papa y el cantante al decir que "las sorpresas son sorpresas", y habló de tender puentes entre personas de ámbitos muy distintos, sin descartar una reunión si ambas partes lo deseaban.

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