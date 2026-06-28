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El papa León XIV expresó este domingo su solidaridad con los venezolanos golpeados por los terremotos que han dejado más de mil 400 muertos en el país y agradeció la labor de los rescatistas que trabajan para ayudar a millones de damnificados.
"Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales", dijo el papa en un mensaje en español tras el rezo del Ángelus.
El sumo pontífice también deseó el "eterno descanso de los fallecidos" en los terremotos y transmitió su "cercanía espiritual" a sus familiares y a los damnificados por esta "tragedia".
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"Asimismo, manifiesto mi gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y asistencia", dijo.
El doble sismo que sacudió Venezuela deja hasta ahora más de mil 400 muertos, 50 mil desaparecidos -según la ONU- y millones de damnificados, cuando están por cumplirse las 72 horas cruciales para encontrar sobrevivientes.
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El estado costero de La Guaira, vecino a Caracas, es el más golpeado por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que el miércoles a las 18:04 de Caracas sacudieron el país con segundos de diferencia.
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ss
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