[Publicidad]
El papa León XIV celebrará una gran misa en los Campos Elíseos de París y una vigilia con jóvenes en el Estadio de Francia, al norte de la capital, a finales de septiembre, anunció este viernes a AFP el arzobispo Laurent Ulrich.
El papa estadounidense-peruano efectuará del 25 al 28 de septiembre la primera visita de Estado de un pontífice a Francia desde la de Benedicto XVI en 2008. Además de París, visitará Lourdes y Metz.
La misa gigante, prevista el sábado 26 de septiembre por la tarde "en la plaza de la Concordia y en los Campos Elíseos", debería atraer a 500 mil personas, según la diócesis de París.
El encuentro con los jóvenes tendrá lugar la víspera en el Estadio de Francia, en Saint-Denis, precisó el arzobispo de París. Los organizadores esperan unos 75 mil participantes en este simbólico recinto deportivo para los franceses.
Lee también Papa León XIV envía ayuda humanitaria tras terremotos en Venezuela; apoyo económico es de 100 mil euros
"Al elegir estos lugares, ante todo por su capacidad de acogida, queremos que estos encuentros estén abiertos al mayor número posible de personas, que sin duda vendrán de toda Francia", afirmó monseñor Ulrich.
[Publicidad]
Después de París, donde se reunirá con el presidente, Emmanuel Macron, León XIV celebrará otra misa al aire libre el domingo 27 en Lourdes, en el suroeste de Francia, y otra al día siguiente en la catedral de Metz, al noreste.
Junto con la visita a España en junio, la planificada en Francia demuestra el interés del actual sumo pontífice por los grandes países europeos de tradición católica, que su predecesor, Francisco, apenas visitó para centrarse en las "periferias".
El argentino Francisco visitó tres veces Francia como papa, yendo a Estrasburgo, a Marsella y a la isla de Córcega. Pero no fueron visitas de Estado. Tampoco quiso asistir a la reapertura de la catedral de Notre Dame de París a finales de 2024.
[Publicidad]
Aunque el Vaticano aún no lo ha confirmado, León XIV podría visitar en noviembre Argentina y Uruguay. El presidente argentino, Javier Milei, y la Conferencia Episcopal uruguaya indicaron que existía una "alta probabilidad".
Sube a 589 la cifra de muertos por terremotos en Venezuela; Delcy Rodríguez anuncia militarización de La Guaira
mcc
[Publicidad]
Más información
Mundo
Cárteles mexicanos controlan producción de metanfetamina en Norteamérica: ONU; son los principales proveedores de esa droga
Nación
Indep alista subasta de inmuebles por caso Odebrecht y Agronitrogenados; recursos serán destinados al pueblo, dice Sheinbaum
Nación
Sheinbaum ve motivos electorales en dichos del secretario de Seguridad de EU sobre cárteles; "no queremos que usen a México", dice
Nación
Terremotos en Venezuela: Sheinbaum sostiene llamada con Delcy Rodríguez; expresa sus condolencias y asegura ayuda humanitaria
Noticias
ÚLTIMA HORA: se registra un sismo de magnitud 5,4 cerca de Puerto Rico tras la terremotos en Venezuela. VIDEO
Noticias
ALERTA en Venezuela: casi 600 muertos y más de 50 mil desaparecidos tras el devastador doble terremoto
Noticias
Olvidan a bebé de 18 meses en un auto y muere en medio de histórica ola de calor en Francia
Noticias
¿Qué pasó en Pekín? Restos de un avión y una enorme columna de humo en el rascacielo más alto de la ciudad