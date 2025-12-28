Más Información

Se frenó corrupción en compra de medicamentos; Auditoría detectó irregularidades

Muere la actriz francesa Brigitte Bardot a los 91 años

Alcaldes, bajo la mira de los grupos criminales

INAH reprende a Bad Bunny tras tocar pieza en el Museo de Antropología; el músico retiró la mano, afirma

De "Andy" López en Japón a Noroña en Palestina... estos son los polémicos viajes de morenistas en 2025

“Las Fuerzas Armadas, en la democracia, se quedan en cuarteles”: Alexis Goosdeel, director de la Agencia de la UE sobre Drogas

El ganador del aumento de los aranceles de EU es México: Wall Street Journal; exportaciones mexicanas llenaron vacío que dejó China

Planta automotriz china en México, cada vez más lejos

Levantan a siete en ataque a bares

Colectivas feministas exigen destitución de juez por presunta agresión a mujer en Cancún; acusan omisión del Poder Judicial

Gandallas en el Día de los Inocentes

Sobre el poder y sus trampas: La corte de los ilusos de Rosa Beltrán

Ciudad del Vaticano. El advirtió de los “Herodes” en el mundo actual: los “mitos del éxito a cualquier precio, el poder sin escrúpulos, el bienestar vacío y superficial”, durante su mensaje del .

Asomado a la ventana del palacio apostólico ante los miles de personas congregadas en la plaza de , el pontífice estadounidense dedicó su mensaje a la huida de la “Sagrada Familia” tras la orden de Herodes de matar a los recién nacidos.

“Mientras contemplamos con asombro y gratitud este misterio, pensemos en nuestras familias y en la luz que ellas también pueden aportar a la sociedad en la que vivimos. Lamentablemente, el mundo siempre tiene sus ”, dijo.

Se trata de “sus mitos del éxito a cualquier precio, del poder sin escrúpulos, del y superficial, y a menudo, sufre las consecuencias con la soledad, la , con las divisiones y conflictos”, alertó.

Por ello, pidió que las familias cristianas no dejen que “estos espejismos sofoquen laen las familias cristianas”.

“Al contrario, protejamos en ellas los valores del Evangelio: la oración, la frecuencia a los sacramentos, especialmente la confesión y la comunión, los afectos sanos, el diálogo sincero, la fidelidad, el realismo sencillo y hermoso de las palabras y los gestos buenos de cada día”.

Y pidió la bendición “a nuestras familias y a todas las familias del mundo, para que, siguiendo el modelo de la familia de su Hijo hecho hombre, sean para todos un signo eficaz de su y de su amor sin fin”.

