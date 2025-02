El papa Francisco, hospitalizado desde el viernes y aquejado de una neumonía bilateral, ha presentado una "ligera mejoria", informó hoy El Vaticano, aunque su situación sigue siendo "compleja".

El Pontífice, de 88 años, fue internado en el hospital Gemelli el viernes, cuando empeoró la bronquitis que había sufrido durante una semana. El lunes, el personal médico determinó que sufría de una infección respiratoria polimicrobiana, lo que significa que una mezcla de virus, bacterias y posiblemente otros organismos había colonizado su tracto respiratorio.

A última hora del martes, el Vaticano informó que una tomografía computarizada de tórax mostró el inicio de una neumonía bilateral además de la bronquitis asmática, que ya se trata con cortisona y antibióticos.

La bronquitis puede provocar neumonía, que es una infección más profunda y grave de los alveolos pulmonares. La neumonía puede desarrollarse en parte de un pulmón, en un pulmón entero o en ambos. Suele ser más grave cuando ambos pulmones están afectados porque no hay tejido pulmonar sano para compensar.

El caso del jesuita argentino se complica porque de joven le extirparon el lóbulo pulmonar derecho.

El Papa Francisco. Foto: EFE

"¿Voy a morir?"

Según recogió el papa Francisco en el libro Soñemos juntos (2020), cuando tan solo tenía 21 años tuvo que someterse a una intervención quirúrgica en la que extirparon el lóbulo superior del pulmón derecho. Describió esta experiencia como su primera “con el límite, con el dolor y la soledad”.

Era 1957; el ahora Pontífice (entonces Jorge Bergoglio) se encontraba cursando el segundo año del seminario diocesano en Buenos Aires. Al igual que muchos otros seminaristas, fue víctima de una fuerte epidemia de gripe que terminó por evolucionar y desencadenar un cuadro febril.

“Un prefecto, que se dio cuenta que lo mío no era el tipo de gripe que se cura con aspirina, me llevó al hospital. De entrada, me sacaron un litro y medio de agua del pulmón, y ahí me quedé peleando por vivir”, narró el líder religioso. Y añadió: “Durante meses no sabía quién era, si habría muerto o vivido. Ni siquiera los médicos sabían si sobreviviría. Me acuerdo que un día le pregunté a mi madre, abrazándola, si iba a morir”.

Las radiografías arrojaron que Francisco tenía tres quistes en el lóbulo superior del pulmón derecho. Como si fuera poco, también padecía de un derrame pleural bilateral que le producía dolor y dificultad respiratoria. La gravedad de su estado lo llevó a ser intervenido quirúrgicamente.

En entrevista con el doctor Nelson Castro, en 2019, el Sumo Pontífice reveló que fue “una gran operación”.

“La recuperación fue completa y nunca sentí ninguna limitación en mis actividades. (…) Nunca experimenté fatiga o falta de aire. Según me han explicado los médicos, el pulmón derecho se expandió y cubrió la totalidad del hemitórax homolateral. Y la expansión ha sido tan completa que, si no se le advierte del antecedente, solo un neumonólogo de primer nivel puede detectar la falta del lóbulo extirpado”.

