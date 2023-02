¡Otro! Reportan accidente con sustancias tóxicas en Tucson; piden a la gente resguardarse

Un camión se volcó esta tarde en la Interestatal 10 en Tucson, Arizona, informaron medios estadounidenses.

El camión llevaba ácido nítrico, y tras la volcadura se liberó una nube que llevó a las autoridades a pedir a todas las personas en los alrededores que busquen refugio. De acuerdo con BNO News, varios lugares están siendo evacuados.

El incidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas locales; el camión se volcó cerca de la salida Rita Road, unos 16 kilómetros al sureste del centro de Tucson.

Videos tomados en el lugar muestran humo entre anaranjado y rojo saliendo del camión volcado a la orilla del camino.



Truck carrying hazardous materials overturns on I-10 in Tucson, Arizona. Nearby residents told to shelter in place pic.twitter.com/HFWNyaXYap

— BNO News Live (@BNODesk) February 14, 2023