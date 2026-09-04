Ginebra.— El episodio actual de El Niño podría ser “el más potente” observado desde que se empezó a monitorear el fenómeno climático, hace cuatro décadas, alertó este jueves la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de la ONU.

En América Latina, países como Panamá y El Salvador se declararon en emergencia para enfrentar este episodio de El Niño.

Ecuador, por su parte, impuso la alerta roja ante la fuerte intensificación del fenómeno.

El canal de Panamá restringirá a partir del viernes, por segunda vez en su historia, el tránsito de buques por la sequía producto del fenómeno de El Niño, una nueva distorsión para el comercio marítimo mundial. La vía, que conecta el océano Pacífico con el Atlántico y por donde pasa 5% de ese comercio, disminuirá gradualmente de 36 a 32 el número de barcos que pueden cruzar diariamente.

Busca ahorrar agua, ante una sequía que se prolongará hasta mediados de 2027 y obligó a declarar al país en alerta.

Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), El Niño alcanzará su punto máximo hacia finales de este año, aunque sus repercusiones en el clima continuarán hasta bien entrado 2027. “El Niño está claramente establecido y se intensificará hasta convertirse en un fenómeno muy fuerte en los próximos meses, con grandes impactos en los patrones de precipitación y temperatura, y los riesgos asociados a inundaciones, sequías y calor extremo”, afirmó la agencia de la ONU. La secretaria general de la OMM, la argentina Celeste Saulo, advirtió en rueda de prensa que el actual episodio “podría ser más potente que todo lo observado desde que arrancó nuestro monitoreo” hace cuatro décadas.

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“El Niño se está volviendo gigantesco ante nuestros ojos”, alertó el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres. “La ciencia no deja lugar a dudas: el planeta se encuentra en aguas desconocidas, y esas aguas se están calentando. Las temperaturas de la superficie del mar están aumentando, las temperaturas siguen subiendo y el mundo se encuentra en la zona de peligro del clima extremo”, añadió en un comunicado.

El Niño suele alcanzar su punto máximo a finales de año, pero el calor de los océanos se libera más lentamente a la atmósfera, lo que eleva las temperaturas globales durante los 12 meses siguientes.

El año más caluroso registrado fue 2024, tras el último El Niño.

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“Este El Niño excepcional (...) tiene el potencial de asestar un golpe devastador a las comunidades y economías de todo el mundo”, dijo Saulo. “Ya estamos viendo perturbaciones y devastación causadas por sequías e inundaciones, y esperamos que estos impactos aumenten a medida que El Niño se intensifique”, consideró.

“No hay tiempo que perder”, advirtió y pidió a las autoridades de gestión de desastres y a los sectores sensibles al clima, como la agricultura, la salud, la energía y el agua, que tomen medidas de prevención.

Las condiciones oscilan entre El Niño y su opuesto, La Niña, con estados neutros en el medio.

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La OMM señaló que existe una “probabilidad extraordinariamente alta, cercana a 100%”, de que el episodio actual se mantenga hasta febrero.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) lanzó un llamado para recabar 110 millones de dólares, con el fin de proteger a 4.9 millones de personas de los efectos “potencialmente graves” del nuevo episodio de El Niño.

Wilfran Moufouma-Okia, jefe de previsiones climáticas en la OMM, indicó que algunas regiones probablemente se vean afectadas antes, otras durante y otras después del pico esperado este año, y precisó que la intensidad de ese máximo no permite prever cuán graves serán las consecuencias. Para el periodo de septiembre a noviembre, los pronósticos de la OMM indican una mayor probabilidad de temperaturas por encima de lo normal “en casi todas las zonas terrestres”.

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El índice que mide las anomalías en la temperatura de la superficie del mar en el Pacífico ecuatorial centrooriental se ha intensificado desde un promedio de 1.5 °C por encima de lo normal entre mayo y julio. Los valores semanales entre finales de julio y mediados de agosto oscilaron entre unos 2.2 °C y 2.6 °C por encima del promedio, lo que indica una intensificación continua de El Niño.

En algunas zonas, las temperaturas oceánicas subsuperficiales estuvieron más de 8 °C arriba de la media durante julio y principios de agosto.

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