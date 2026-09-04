La pasada final, la del torneo Clausura 2026, enfrentó a dos técnicos mexicanos; algo que no sucedía desde 2013, cuando chocaron Miguel Herrera y Guillermo Vázquez.

Joel Huiqui (Cruz Azul) y Efraín Juárez (Pumas) decidieron el título de la Liga MX, algo que emocionó a su colega Gerardo Espinoza, actual estratega del Puebla.

“Mensaje de felicidad y eso me dio mucho gusto, por ambos, los conozco... Verlos, la verdad que contento por ellos y disfruté esa final”, menciona en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

Actualmente son seis técnicos mexicanos en este Apertura 2026 y el gran reto es que se mantengan hasta el final del certamen. Espinoza reconoce que es complicado para el estratega nacional, pero sabe que no existe otra fórmula: dar resultados.

“Es más complicado para nosotros, pero nos toca dar lo mejor, dar soluciones lo antes posible, obtener resultados, buscar cerrar el equipo, darle idea más clara. Eso nos corresponde a nosotros, en lo demás, uno no toma las demás decisiones; hacer lo que a cada uno le corresponde”, enfatizó el estratega de 44 años.

Espinoza ha estado al frente de equipos como Chivas, Atlas y con recorrido en la Liga de Expanión, pero sus proyectos en Primera División han sido cortos.

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“No sé si sea sufrir, cada uno tendrá su palabra. Pero estoy con la bastante entereza de dar lo mejor de mí, siempre”, agregó el también exfutbolista.

Diego Mejía (Atlético de San Luis), Victor Manuel Vucetich (Tigres), Benjamín Mora (Pachuca), Miguel Herrera (Atlante), Joel Huiqui (Cruz Azul) y Gerardo Espinoza (Puebla) son los técnicos tricolores que encabezan proyectos en esta campaña.

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