La preparación y formación de técnicos mexicanos dentro del país ha sido una tarea pendiente por parte de la Federación Mexicana de Futbol, y aunque han empleado esfuerzos en ello, sigue sin ser suficiente.

Es ahí donde entra la ambición de cada técnico. Como es el caso de Gerardo Espinoza, actual entrenador del Puebla, quien buscó mayor conocimiento en el futbol europeo.

“He estado en clubes importantes a nivel mundial y viendo cómo se manejan las sesiones, filosofías de técnicos y tratando de obtener lo mejor de cada uno. Pero eso no quiere decir que uno viene a implementar tal y cual lo que se ve allá”, menciona en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

“No por estar en el Manchester City con Pep Guardiola vas a venir aquí y hacer lo mismo, tienes que guardar las líneas que hay y simplemente polarizar cosas que pueden ayudarte”, enfatiza el timonel mexicano.

En su historial, está la experiencia al frente de la Selección Mexicana Sub-23 y en el extranjero con el SD Aucas de Ecuador. Además de estar en Inglaterra y hasta España, con la selección entonces dirigida por Luis Enrique. Reconoce que el técnico mexicano debe estar mejor preparado.

“Visité clubes importantes como Chelsea, Tottenham, Manchester City, clubes grandes, pero de igual forma te repito, tienen potencial económico que yo no tengo, entonces también visitas otros clubes como el Rayo Vallecano, el Getafe, me tocó visitar a la Selección Española, precisamente estaba Luis Enrique”, concluyó.

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