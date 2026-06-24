Ginebra.- El primer marco normativo global que autoriza legalmente los sistemas de conducción autónoma ha sido aprobado en Ginebra con respaldo de Estados Unidos, China, la Unión Europea, Japón, Canadá y Reino Unido, en una sesión organizada por la Comisión Económica de la ONU para Europa (UNECE).

El nuevo marco, informó este miércoles la organización en un comunicado, se aprobó durante el Foro Mundial para la Armonización de Reglamentaciones sobre Vehículos que se extiende hasta el jueves, y establece requisitos internacionales comunes de seguridad y una metodología común para validar los vehículos equipados con estos sistemas autónomos.

Las normas "pretenden reforzar la confianza de gobiernos, industria y ciudadanía, garantizando que los sistemas automatizados cumplan normas de seguridad rigurosas", destacó UNECE.

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Con ello se busca, además, evitar enfoques nacionales fragmentados y ampliar esa innovación, de forma segura, en distintos mercados.

La nueva regulación entrará en vigor dentro de aproximadamente un mes y entre otras cosas estipula que los fabricantes deberán implantar procesos y mecanismos de seguridad auditados y aplicables a todo el ciclo de vida del vehículo.

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También impone que los entornos de prueba de estos sistemas, incluidas las herramientas virtuales de simulación, cumplan "estrictos controles de credibilidad".

En suma, la regulación exige que el rendimiento de los vehículos totalmente autónomos "iguale o supere al de un conductor humano competente", subrayó la comisión.

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