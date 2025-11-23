Autos manejados por IA, la nueva sensación del automovilismo

La inteligencia artificial sigue creciendo de manera constante y prueba de ello es la Abu Dhabi Autonomous Racing League (Liga de Carreras Autónomas de Abu Dhabi), donde los monoplazas no requieren de un piloto para correr, sino de la IA.

Este innovador campeonato ha cerrado su segundo año, teniendo una participación de seis autos autónomos en la gran final en el circuito de Yas Marina, en el que el equipo campeón (TUM de Alemania) se llevó el triunfo y un premio de 2.5 millones de dólares, además de ser bicampeón.

A diferencia del resto de campeonatos automovilísticos, la A2RL solamente contó con dos carreras para este semestre, las suficientes para maravillar al mundo con el increíble avance tecnológico que tuvieron de 2024 (año de su debut) hasta el pasado 16 de noviembre del presente año, fecha en la que cerraron sus actividades.

Su presentación ante el mundo el año pasado fue un desastre, ya que de cuatro autos, solamente dos terminaron la carrera, luego de que los bólidos autónomos se “confundieran”, lo que provocó que chocaran entre sí.

Con amplias posibilidades de verse derrotados por este fracaso, los equipos mejoraron el software y mostraron un avance asombroso respecto a la sensibilidad que ahora tienen los autos autónomos dentro de la pista.

Daniil Kvyat (expiloto de Red Bull en F1) probó de primera mano el renovado poderío de la IA a bordo del monoplaza, ya que fue derrotado por él mismo. “Ahora puedo empujar y perseguir, es un gran logro y es impresionante. Quién sabe dónde estaremos el año que viene”.