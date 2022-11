“¡Oh, por Dios! ¿Mi hijo es gay?”: la preocupación del padre del tirador de club LGBT en Colorado

Tras el ataque contra un club LGBT en Colorado, que dejó cinco personas muertas y más de 25 heridas, la policía contactó al padre del tirador, identificado como Anderson Lee Aldrich, de 22 años, para informarle que su hijo estaba detenido por este hecho.

Aaron Brink, de 48 años, explicó a CBS 8 su sentir. “Me empezaron a decir del incidente, un tiroteo… Y entonces averiguo que se trata de un bar gay. Me asusté. ‘¡Oh, por Dios! ¿Mi hijo es gay? Maldición, ¿es gay?’ Y no es gay, así que dije, ¡fiu!!”.



The Colorado shooter’s dad on finding out his son murdered people: “They started telling me about the incident, a shooting... And then I go on to find out it’s a gay bar. I got scared, ‘Shit, is he gay?’ And he’s not gay, so I said, phew… I am a conservative Republican.” (@CBS8) pic.twitter.com/7Zw4vpLtjE

