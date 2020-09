La ciudad de Nueva York investigará si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pagó impuestos municipales después de que el diario The New York Times publicara que el mandatario no pagó impuestos durante la mayoría de ejercicios en 15 años y solo tuvo una factura fiscal federal por ingresos personales de 750 dólares en 2016 y 2017.

"Creo que podemos estar seguros, basándonos en la información del New York Times, que él (Trump) no ha pagado sus impuestos municipales de la manera que debería", aseguró el lunes por la noche en una televisión local el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, al anunciar la pesquisa.

De Blasio dijo que las revelaciones del diario neoyorquino son "escandalosas" y que es correcto asumir que el presidente "engañó" a la ciudad, por lo que ha pedido al Departamento Financiero local que investigue las contribuciones fiscales del presidente "inmediatamente".

Durante el periodo analizado por el New York Times, que revisó un gran número de documentos y declaraciones de impuestos del presidente desde el año 2000, Trump era residente de Nueva York, pero el año pasado el mandatario decidió cambiar su residencia a Florida.

Trump ha asegurado que las informaciones del diario, que revela que no pago un dólar en impuestos federales a la renta durante 11 de los 18 años analizados, son "noticias falsas".

Trump dedujo gastos como 70 mil dólares en peluquería y recibió un reembolso del Servicio de Recaudación de Ingresos (IRS) valorado en 72.9 millones de dólares por otros años en que sí pagó impuestos gracias a una medida de alivio aprobada durante la crisis financiera de 2008.

El mandatario dijo en Twitter que las revelaciones son un "sinsentido" y que fueron obtenidas "ilegalmente" y con "malas intenciones".

Debate presidencial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se enfrenta este martes al candidato demócrata Joe Biden en su primer debate presidencial con la sombra de la investigación del diario.

Trump espera tener una buena noche, o un paso en falso de su oponente demócrata, para repuntar en las encuestas. Un nuevo sondeo de Washington Post-ABC News publicada el martes le da una victoria amplia en Pensilvania, donde ya ganó en 2016.

El duelo de hora y media comenzará a las 21:00 locales y estará moderado por el periodista de la cadena conservadora Flox News, Chris Wallace. Debido a la pandemia estará suspendido hasta el saludo de manos inicial.

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, Trump teme convertirse en el primer presidente en 25 años en no conseguir un segundo mandato, desde que su correligionario republicano George H. W. Bush perdió frente a Bill Clinton en 1992.

La pandemia, que ha dejado más de 204 mil 762 muertos en el país, la nominación de una jueza conservadora para la Corte Suprema, el debate sobre el racismo, el balance de las carreras de ambos candidatos y las dudas sembradas por Trump sobre la integridad de las elecciones, son algunos de los temas que están en la carta.

Y la adición de última hora: las revelaciones del diario The New York Times de que Trump pagó sólo 750 dólares en impuestos federales en 2016, el año que ganó la presidencia.

La exclusiva del diario cayó como una bomba en vísperas del debate.

El artículo indicó también que las empresas de Trump sufren "pérdidas crónicas", algo que puede resquebrajar su imagen de poderoso hombre de negocios.

Trump perdió también en los últimos meses su principal activo político: una gestión de la economía que llevó al desempleo a mínimos en décadas, tocando un 3,5% en febrero, pero que quedó pulverizado por la pandemia que destruyó millones de puestos de trabajo.

El manejo de la emergencia sanitaria tampoco le es favorable, pero Trump -que antes de lanzarse a política fue un popular presentador de televisión- puede remontar los obstáculos con los mismos trucos con los que logró ganar la elección en 2016, a golpe de sorpresas y de romper códigos establecidos.

Del lado de Biden confían en que la experiencia del veterano exsenador le dará la victoria en su tercer intento por llegar a la Casa Blanca.

"Calmado, firme, fuerte, resiliente", según su esposa, Jill Biden.

Con información de AFP

lsm/fml