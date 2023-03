Novia de periodista asesinado en tiroteo en Florida planea tener un hijo in vitro de él

Casey Fite, una mujer estadounidense, que estaba comprometida con el periodista Dylan Lyons, un reportero que falleció el pasado 23 de febrero mientras cubría un tiroteo en el estado de Florida, Estados Unidos, planea tener un hijo in vitro con una muestra postmortem que se recolectó de su pareja.

La mujer cuenta que la idea se le ocurrió repentinamente a su suegra la misma noche que Dylan falleció.

"Estoy muy, muy agradecida de que vaya a funcionar, porque esto es lo que me mantiene en marcha en este momento", dijo Fite a Good Morning America. "Saber que puedo continuar su legado, continuar lo que queríamos".

Un trágico hecho conmocionó a Estados Unidos el pasado 23 de febrero, cuando Lyons, un reportero de 24 años del medio de comunicación Spectrum News 13, fue asesinado mientras cubría un tiroteo que había ocurrido en el condado de Orange, en el estado de Florida.

El periodista fue atacado junto con varias personas que se encontraban en el lugar de los hechos, entre ellos una niña de 9 años que falleció a causa de la gravedad de los disparos; otras dos personas resultaron heridas.



Hard to believe it’s been a week since three people were killed in Pine Hills, including our Dylan Lyons. His makeshift memorial outside the UCF Nicholson School of Communication is growing. @MyNews13 pic.twitter.com/zCjqZg1v2e

— Rebecca Turco (@RebeccaTurcoTV) March 1, 2023