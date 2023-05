Samuel Anthony McCray enfrenta cargos por agresión con intento de asesinato luego de matar a tiros a un hombre y herir a otras dos personas en una gasolinera de Detroit durante el fin de semana.

De acuerdo con CBS News, los hechos ocurrieron el pasado 6 de mayo dentro de la estación de servicio Mobil en 12800 W. McNichols, cuando McCray, de 27 años, trato de salir -sin pagar- con algunos artículos por un valor de 4 dólares, después de que su tarjeta fuera rechazada.

Sin embargo, el cajero al percatarse de esta acción encerró a McCray impidiéndole salir de la tienda desatando una discusión entre ambos, cuando momentos después McCray sacó su arma y comenzó a disparar.

"El tipo decía: 'Si no abres esta puerta, voy a dispararles a todos aquí'", relató el cliente David Langston. “'Por favor, hombre, no nos dispares, no tenemos nada que ver con esto, hombre'. Y mi amigo dijo algo como, 'Hombre, no nos va a disparar, déjanos salir de aquí'. Y empezó a disparar".

Langston, de 37 años, resultó herido, pero su mejor amigo, Gregory Kelly, de 37 años, murió. Un hombre de 60 años también resultó herido.

Detienen a tirador de gasolineria en Detroit

Tras el tiroteo, el empleado abrió la puerta y McCray huyó de la gasolinera. Sin embargo, fue capturado al día siguiente.

McCray fue devuelto a la cárcel después de comparecer ante el tribunal el miércoles. Pidió un abogado de oficio.

El fiscal Kym Worthy había planeado realizar una conferencia de prensa, pero la canceló y dijo que la investigación estaba en curso.

Kelly “tenía muchos amigos”, dijo su madre, Marilyn Fortner. “Simplemente no se merecía una muerte así”. * Con información de AP

