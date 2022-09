Niño lleva un pastel para festejar su cumpleaños y sus compañeros lo insultan

Iza, un niño de 11 años de edad, ha conmovido las redes sociales luego de que su hermano difundiera un video el día de su cumpleaños en donde sus compañeros le cantaron las mañanitas con insultos y palabras denigrantes hacia su aspecto físico.

Su hermano a través de redes sociales denunció el acto de bullying que sufrió Iza por parte de sus compañeros en el colegio CEIP Es Puig de España el pasado miércoles.

“Mi hermano cumple 11 años, ayer emocionado fue a comprar un pastel para celebrarlo con sus amigos en el colegio CEIP Es Puig. Y la grata sorpresa ha sido que sus compañeros en vez de cantarle el cumpleaños feliz, lo que han hecho ha sido ha sido empezar a cantarle pero llamándole gordo, foca”.

Según el joven, señaló que tras el desagradable festejo su hermano llego a casa llorando y gritando que ya no quería vivir más.

“Ha llegado a casa y lo primero que ha hecho es echarse a llorar y decir que esta vida es una mierda, que no quería vivir más”, escribió en redes sociales.

Asimismo, resaltó que Iza ha sido víctima de constantes maltratos por parte de sus compañeros desde hace 4 años a costa de los docentes de la institución.

“No es la primera vez que se lo hacen, el lleva 4 años en ese colegio aguantando insultos peleas, escupitajos y más. Y los profesores que son los que más tendrían que tener hincapié se hacen la vista gorda y no ven nada, sinceramente lamentable”, finalizó.

Video enciende las redes contra el bullying

El video alcanzo más de 500 mil likes además de cientos de comentarios, por lo que influencers se pronunciaron al respecto mostrando su apoyo a Iza.

Rostros conocidos como el futbolista francés Griezmann o la actriz Loles León han enviado a través de sus redes mensajes de cariño y apoyo al pequeño. "Disfruta de tu día y no dejes nunca que nada ni nadie te lo amargue", decía la actriz Paula Echeverría en un vídeo.

Mientras que usuarios rechazaron lo sucedido contra Iza y dejaron cientos de comentarios en el post.

"Que poca educación reciben los niños en sus casas, no me imagino como deben ser sus padres. Mucho ánimo y sudando de esta gentuza, que al final acaban cayendo por si solos", "No puedo creer lo que veo", "Dios mío me parte el alma, qué injusto esto, qué rabia!!!!!!!!", "Me daría vergüenza tener unos hijos así. Y para tu hermano, muchísima fuerza, lo que se sufre hoy, se luce mañana. Todas mis fuerzas para él ", son algunos de los comentarios más destacados de la publicación.

