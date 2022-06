Niño de 2 años mata a su padre por disparo accidental en Florida; acusan de asesinato a su mamá

Miami.- Un niño de dos años mató a su padre por accidente en Florida al dispararle con un arma cargada que sus progenitores habían dejado sin vigilancia, informaron este lunes las autoridades locales.

El 26 de mayo, la policía acudió a la residencia de la víctima cerca de Orlando, en el centro de Florida, tras recibir una llamada de emergencia.

A su llegada, los agentes comprobaron que una mujer, Marie Ayala, estaba haciéndole un masaje cardíaco a su esposo, Reggie Mabry, que había recibido un disparo.

El hombre de 26 años murió poco después en el hospital, y en un primer momento la policía pensó que se había suicidado, explicó en rueda de prensa el sheriff del condado de Orange, John Mina.

Pero el mayor de los tres niños de la pareja, un chico de cinco años, informó a los agentes que era su hermano de dos años quien había disparado a su padre por la espalda, añadió el sheriff.

El pequeño encontró la pistola en una bolsa que Mabry había dejado en el suelo y le disparó a su padre mientras éste jugaba a un videojuego en un ordenador, según documentos judiciales.

Reggie Mabry, 26 - the father tragically shot & killed by his 2-year-old - should not even have had a gun. He & his wife, Marie Ayala, are convicted felons.

Ayala is now in jail on charges incl. Manslaughter by Culpable Negligence & Possession of a Firearm by a Convicted Felon. pic.twitter.com/wLuQdnN1U9

— Orange County Sheriff's Office (@OrangeCoSheriff) June 6, 2022