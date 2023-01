Niña pide prueba de ADN para saber si Santa llegó a su casa; "sucedió algo mágico", afirman

Cumberland, Rhode Island.— El Departamento de Salud de Rhode Island, en Estados Unidos, informó que no fue capaz de “confirmar ni refutar de manera definitiva la presencia de Santa” en el hogar de una pequeña que pidió que se realizaran pruebas de ADN a una galleta parcialmente comida y a un par de pedazos de zanahoria para ver si Santa Claus era real.

“Todos coincidimos en que sucedió algo mágico”, tuiteó el lunes el departamento.

La agencia añadió que no encontró coincidencias completas con alguien en el sistema de índices combinados de ADN, pero señaló que había una coincidencia parcial “con un caso de 1947 ubicado en la avenida 34 de la ciudad de Nueva York”, refiriéndose a la película “Miracle on 34th Street”. Indicó que necesitaría más muestras de ADN “de otros encuentros conocidos con Santa para tener un resultado definitivo”.

Lee también Video: albañil sin escalera se viraliza en TikTok por su inusual solución

La “buena noticia” es que, al analizar los pedazos de zanahoria, el laboratorio detectó la presencia de ADN estrechamente relacionado con el Rangifer tarandus, conocido como reno, dijo el departamento.

La pequeña, residente de Cumberland, había enviado la galleta y los pedazos de zanahoria al departamento de policía de la localidad para pedir si se le podían realizar pruebas de ADN, dijo el viernes el jefe policial Matthew Benson.

Benson envió la “evidencia” a la unidad de ciencias forenses del Departamento de Salud del estado para su análisis.

La Policía de Cumberland había publicado la fotografía de un presunto Santa Claus, esto a través de la cuenta de Twitter @CumberlandRI_PD.

"Aún estamos investigando activamente y siguiendo indicios. Un probable interesado respondió hoy. Brindaremos información adicional próximamente. Favor de seguir al tanto para actualizaciones", se lee en la publicación.



NOTICE

We are still actively investigating and pursuing additional leads. A person of interest responded to HQ today. Additional information will be released soon.

Stay tuned for additional updates pic.twitter.com/iyXM9A1ptu

— Cumberland RI Police (@CumberlandRI_PD) January 23, 2023