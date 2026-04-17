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Nueva York.- , el coloso del entretenimiento, cayó este viernes un 10.02% en la bolsa de Wall Street después de que su presidente y cofundador, , anunciara su salida definitiva de la compañía a finales de junio.

Hastings dirigió la compañía desde su creación en 1997 hasta enero de 2023, cuando cedió el mando ejecutivo para asumir la presidencia de la Junta Directiva.

Cofundador de la plataforma, Hastings ha estado vinculado a la empresa durante casi tres décadas. Antes de Netflix, impulsó Pure Software, compañía que sacó a bolsa y vendió el mismo año en que fundó el servicio de streaming.

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Actualmente es miembro del consejo de administración de Bloomberg y de la empresa de inteligencia artificial Anthropic.

En paralelo, la compañía presentó el jueves sus cuentas del primer trimestre, en las que superó las previsiones de ingresos de Wall Street al alcanzar los 12 mil 250 millones de dólares, frente a los 12 mil 180 millones esperados, y un 16% más que en el mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, los mercados están reaccionando con ventas en parte debido a la complejidad de las cifras de rentabilidad, según CNBC, que estuvieron influidas por un ingreso extraordinario de 2 mil 800 millones de dólares vinculado a la ruptura del acuerdo de adquisición de Warner Bros. Discovery.

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El beneficio neto ascendió a 5 mil 280 millones de dólares, o 1.23 dólares por acción, frente a los 2 mil 890 millones de dólares, o 66 centavos por título, del mismo periodo del año anterior.

Para el segundo trimestre, Netflix prevé ingresos de 12 mil 574 millones de dólares, un aumento del 13.5%, así como un beneficio neto de 3 mil 327 millones de dólares, y anticipa el mayor crecimiento interanual de la amortización de contenidos del año.

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