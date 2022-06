La NASA lanzó este martes un nanosatélite apenas más grande que un horno microondas al espacio exterior, como parte de una misión histórica para volver a enviar humanos a la Luna.

El cohete que transportaba el diminuto módulo CAPSTONE fue lanzado con éxito desde la península de Mahia, en el este de Nueva Zelanda.

"¡Despegamos!" dijo la NASA en un comunicado poco después del lanzamiento a las 09H55 GMT, descrito por Bradley Smith, director de servicios de lanzamiento, como "absolutamente fantástico".

"Este increíble equipo acaba de enviar a CAPSTONE hacia la órbita lunar", destacó. Si todo va bien, dentro de cuatro meses CAPSTONE estará en condiciones de iniciar innovadoras "órbitas de halo casi rectilíneas" alrededor de la Luna.

"Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail." - Ralph Waldo Emerson

Our #CAPSTONE mission has launched to test a new type of lunar orbit, blazing a trail that will help take #Artemis missions to the Moon: https://t.co/Ri3OdH6FZ3 pic.twitter.com/XoUHX81yHo

