El representante comercial de Estados Unidos advirtió que la decisión de la Unión Europea (UE) de imponer a Google multas por 890 millones de euros (mil millones de dólares) conspira contra la expectativa del bloque de lograr relaciones comerciales más fluidas.

"Las acciones recientes de la UE (...) representan un riesgo real para la continuidad de la estabilidad transatlántica en materia de comercio", dijo Jamieson Greer en un comunicado.

En el documento, el representante comercial estadounidense advirtió que las decisiones sobre las multas generan una "incertidumbre generalizada".

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