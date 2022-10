Mujer argentina casi muere al visitar a su novio preso que conoció por Facebook

Entablar una relación por internet puede ser una acción peligrosa, pero esta vez el caso fue mucho más allá: una mujer en Argentina emprendió una relación sentimental con un preso tras conocerlo en redes sociales.

Pese a que todo parecía ir bien, pues llevaban un año y diez meses juntos, en una de las visitas a prisión el hombre intentó asesinarla. Esta es la historia.

Analía le contó su historia al medio Crónica.com, de Argentina. La mujer narró que conoció al hombre, a quien identificó como Javier Baldovino, por Facebook.

Él le envió la solicitud de amistad a dicha red social, y pocos días después comenzaron a hablar.

Ella se enteró una semana después que Javier estaba preso y que cumplía una condena de ocho años en una cárcel de Junín. Según dijo, está detenido por los delitos de violencia de género contra su expareja sentimental e intento de homicidio, pues había intentado asesinar a su excuñado.

“Un día le digo: ¿por qué no te venís para Pilar? Ahí me cuenta que estaba privado de su libertad. Y como yo no quería discriminarlo, decidí darle una oportunidad”, le dijo la mujer al medio citado.

Su relación continuó por redes sociales hasta que, pasados cinco meses de iniciado el romance, Analía consiguió el permiso para ir a visitas conyugales a la cárcel en la que se encuentra detenido.

Ella lo visitó una vez al mes durante un año y diez meses, hasta que casi muere a manos de quien era su novio.

Engaño y violencia

Analía denunció ante el medio Crónica.com que se convirtió en otra víctima de violencia de quien era su pareja.

Según narró, la visita que le realizaba una vez al mes transcurría con normalidad el pasado sábado, hasta que le pidió a Javier que le escribiera a su hija y le avisara que ya estaba dentro del penal y que había llegado bien al lugar.

"Estábamos charlando y le pido que me muestre fotos de su hijo. Ahí es cuando abre el Facebook, y veo que tiene una foto con otra mujer en otro perfil de Facebook”, narró.

Así, la mujer descubrió que su pareja mantenía una relación con otra mujer desde hace cinco meses.

Analía contó que tomó el celular y salió corriendo hacia el baño. Fue allí cuando el sujeto la intentó ahorcar.

"Él me siguió al baño, y me dijo: dame el teléfono. Yo estaba de espaldas, entonces me agarra del cabello, me aprieta muy fuerte el cuello, y me saca el teléfono. [...] Tranquilamente me podría haber matado".

La mujer contó que regresaron a la mesa a conversar y fue allí cuando recibió amenazas.

Una vez salió del lugar, interpuso una denuncia ante la Comisaría de la Mujer, por lo que el sujeto volvió a comunicarse con ella para que retire el caso.

Analía le dijo al diario Crónica.com que teme por su vida, pues quien era su novio podría quedar en libertad pronto por “buena conducta” dentro del penal.

Por eso, le pidió a las autoridades que el hombre cumpla su condena completa y que protejan su seguridad, pues el sujeto tiene su dirección y los datos de sus familiares.

