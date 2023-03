Muere “Rosie”, el pingüino de Humboldt más longevo del mundo

Un zoológico británico anunció el lunes la muerte de “Rosie”, el pingüino de Humboldt más longevo del mundo.

A través de su cuenta de Twitter, el zoológico Sewerby Hall de Reino Unido lamentó la perdida de Rosie, que falleció a solo unas semanas de su cumpleaños número 33.

“Estamos desconsolados por compartir la noticia del fallecimiento de Rosie. Ella ha traído alegría tanto a los visitantes como al personal, y su legado vivirá a través de su descendencia. Descansa en paz, Rosie”, se lee en la publicación.



We are heartbroken to share the news of Rosie's passing. Rosie was a star of the zoo, and believed to be world's oldest Humboldt penguin. She has brought joy to visitors and staff alike, and her legacy will live on through her offspring. Rest in peace, Rosie. pic.twitter.com/OcvLDgG9kZ

— Sewerby Hall (@SewerbyHall) March 13, 2023