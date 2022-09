La reina Isabel II falleció el jueves a los 96 años y en los últimos algunos escándalos de alto perfil envolvieron a la familia real británica en controversia. Uno de ellos fue un escándalo por el supuesto racismo de la familia.

Antes de casarse con el príncipe Enrique, Meghan Markle dijo que era "increíble" conocer a la monarca.

Cuando contrajo matrimonio en mayo de 2018, la reina le prestó a Meghan la impresionante banda de diamantes de la reina María para que la usara en las bodas.

Meghan confirmó por primera vez que conoció al monarca en la entrevista de compromiso conjunta de ella y Enrique en 2017.

“Tuvimos uno de nuestros primeros compromisos conjuntos. Me pidió que me uniera a ella y me subí al tren”, recordó la actriz durante una entrevista de CBS.

“Y desayunamos juntos esa mañana y ella me dio un hermoso regalo y realmente me encantó estar en su compañía, y sé que estábamos en el auto. Sí, me dio unos hermosos aretes de perlas y un collar a juego, y nosotros estábamos en el auto yendo entre compromisos", declaró.

Meghan Markle, la duquesa de Sussex, acusó años después a la realeza de racismo hacia su hijo por nacer y el palacio respondió hablando de nombrar un "zar de la diversidad".

Ella y el príncipe Enrique nunca han identificado oficialmente al miembro de la familia que ambos afirman que cuestionó el tono de piel probable de sus hijos.



La decisión del príncipe Enrique a principios de 2020 de abandonar formalmente la vida como miembro de la realeza y dejar Reino Unido para vivir en el sur de California provocó una crisis sin precedentes para la monarquía, que sólo se exacerbó con la explosiva entrevista de él y su esposa Meghan Markle acusándolos de acoso y racismo.

Enrique dijo poco después que la reina no era parte de esas discusiones, y él y Meghan llamaron a su segunda hija Lilibet, por el apodo de la infancia de Isabel II.

La pareja negó las especulaciones de que no le informaron a la reina que querían nombrar a su hija con su apodo.

Sobre el supuesto racismo, la reina respondió diciendo que “toda la familia está triste” y que los “problemas planteados, en particular el de la raza, son preocupantes” y que los abordarían en privado.

“Enrique, Meghan y Archie siempre serán miembros muy queridos de la familia. Reconozco los desafíos que han experimentado como resultado del intenso escrutinio durante los últimos dos años y apoyo su deseo de una vida más independiente”, dijo la reina en enero de 2020.

“Quiero agradecerles por todo su trabajo dedicado en todo el país, la Commonwealth y más allá, y estoy particularmente orgullosa de cómo Meghan se ha convertido tan rápidamente en una más de la familia. Es la esperanza de toda mi familia que el acuerdo de hoy les permita comenzar a construir una nueva vida feliz y pacífica”, indicó.

Meghan y sus hijos pasaron un tiempo especial con la reina durante el verano de 2022 antes de que ella muriera en septiembre, trayendo a los pequeños a Londres para el Jubileo de Platino de Isabel. Durante la visita de junio, la reina celebró el primer cumpleaños de Lilibet con los Sussex.

Tras la muerte de la reina Isabel II, el sitio web de la fundación Archewell de Enrique y Meghan detuvo temporalmente el acceso y solo mostró un homenaje a la monarca: “Memoria amorosa de su majestad la reina Isabel II. 1926 a 2022".

Según informa hoy la cadena pública de televisión BBC, el duque de Sussex se marchó de la residencia real escocesa, donde falleció la monarca, al frente de un convoy formado por dos vehículos.

Enrique se había desplazado ayer por la tarde al castillo sin su esposa, Meghan, quien permaneció en Londres, según la prensa local, al igual que su cuñada, Catalina, esposa del príncipe Guillermo, quien también se quedó en la capital con sus tres hijos, Jorge, Carlota y Luis.

El matrimonio formado por los duques de Sussex -Enrique y Meghan-, que reside actualmente en Estados Unidos junto con sus dos hijos pequeños, Archie y Lilibet, se encontraba esta semana en una gira por Europa y había planeado, en principio, haberse desplazado anoche a Londres para participar en un acto que se canceló a raíz de la noticia.

Pese a haber acudido a Balmoral, el príncipe Enrique y otros miembros de la familia no tuvieron ocasión ayer de despedirse de su abuela, ya que para cuando llegaron a la residencia, la soberana ya habría fallecido, rodeada de algunos familiares, como su primogénito, Carlos, y su hija la princesa Ana, según los medios locales.



