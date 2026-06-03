Ginebra.- Sólo un 45% de los contactos con enfermos de ébola en el actual brote en la República Democrática del Congo (RDC) han podido ser rastreados por ahora, alertó el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"El rastreo de contactos en la RDC no está donde debería estar", afirmó en rueda de prensa el jefe de la OMS tras regresar del país africano, donde visitó la localidad de Bunia, en la provincia oriental de Ituri, epicentro de un brote con 344 casos confirmados y 60 fallecidos.

Tedros señaló que la inseguridad de una zona afectada por conflictos armados y con miles de desplazados internos, dificulta el rastreo de contactos, que la OMS quiere que alcance niveles del 90%.

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