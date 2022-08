BLOOMINGTON, Minnesota.- La policía de Minnesota informó este jueves de un tiroteo en el Mall of America en los suburbios de Minneapolis, pero señaló que no se ha encontrado ninguna víctima.

La escena fue asegurada. Todavía están buscando a un sospechoso.

Un video publicado en las redes sociales mostraba lo que parecía ser un hombre gritando mientras caminaba cerca de la tienda Nike del complejo, con al menos tres aparentes disparos. Otros videos mostraban a la gente huyendo del lugar.

Minnesota’s Mall of America was placed on lockdown Thursday afternoon after gunshots appeared to ring out in the mall. #Minnesota #Bloomington #MallofAmerica #shooting #EnoughIsEnough #GunControlNow #guncontrol pic.twitter.com/Kk2v6mmNma

— Breaking News Worldwide (@FelizKarenP1) August 4, 2022