Mike Pence, vicepresidente de EU, da negativo a coronavirus

El vicepresidente Mike Pence y la segunda dama Karen dieron negativo por el coronavirus, dijo el viernes su portavoz, horas después de que el presidente Donald Trump anunciara que él y la primera dama dieron positivo.

“Como ha sido la rutina durante meses, el vicepresidente Pence se somete a pruebas de Covid-19 todos los días”, dijo Devin O’Malley, secretario de prensa del vicepresidente, en un tuit.

As has been routine for months, Vice President Pence is tested for COVID-19 every day. This morning, Vice President Pence and the Second Lady tested negative for COVID-19. Vice President Pence remains in good health and wishes the Trumps well in their recovery.

