Bruselas.— En la lista de compradores de armamento convencional, México ha dejado de figurar, a pesar de que la producción y comercialización a escala planetaria de fragatas, aviones, helicópteros, misiles y radares registra indicadores al alza no presenciados desde la Guerra Fría.

De acuerdo con la base de datos sobre transferencias bélicas del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI), y haciendo un comparativo de los periodos 2016-2020 y 2021-2025, México no pinta más en el bloque de países receptores de las principales armas que circulan a nivel planetario.

“México no figura más entre los 40 principales importadores de armas pesadas. México ocupa el puesto 104 en nuestra lista de importadores mundiales”, dice Mathew George, director del Programa sobre Transferencias de Armas del SIPRI, a EL UNIVERSAL.

El investigador sostiene que esto supone un descenso de 93% con respecto al puesto 35 que ocupó en el periodo 2016-2020.

La lista de SIPRI está compuesta por 162 Estados destinatarios de armas pesadas. Los cinco principales receptores son Ucrania, India, Arabia Saudita, Qatar y Paquistán, que recibieron 35% del total de las importaciones mundiales en el periodo 2021-2025.

Europa fue la región con la mayor cuota del total de importaciones mundiales de armas, 33%, mientras que las Américas concentró 5.6%, aunque las adquisiciones de armas por parte de los países sudamericanos aumentaron 31%. Brasil es la única nación de América Latina que aparece en la lista de los 40 mayores receptores de armamento convencional, ocupando el peldaño 25, y durante el periodo examinado mostró un incremento de las adquisiciones de armas de 150%, concentrando 1.5% de las importaciones globales y 21% en las Américas.

Otra evolución importante que Mathew George destaca en el caso de México son los clientes de suministro. Entre 2016 y 2020, los proveedores de armas convencionales de México fueron, por orden de importancia, Estados Unidos, Holanda, Francia e Israel; mientras que en la fase más reciente fue Emiratos Árabes Unidos (EAU) con 82% del total, Estados Unidos con 14% y Suecia con 4%. México también ha cambiado en sus pedidos, antes solía importar aviones y buques, pero ahora prefiere vehículos blindados, principalmente de los Emiratos Árabes Unidos. Otras importaciones importantes en el último periodo son sensores y son armas navales para los buques patrulla tipo Oaxaca que se están fabricando en el país.

En 2022, el gobierno mexicano compró a Emiratos Árabes Unidos 19 vehículos tácticos blindados Spartan y al año siguiente 340 unidades tipo Cobra, transporte versátil, con capacidad para movilizar hasta 11 personas y con múltiples opciones para portar armas, incluyendo una ametralladora de 7.62 o 12.7 mm o un cañón automático de hasta 25 mm.

Los Emiratos son uno de los mayores receptores de armas convencionales en el mundo. Figura entre los principales clientes de Israel, Corea del Sur, Turquía y Sudáfrica. Las armas estadounidenses y europeas han continuado su flujo a pesar de las críticas por su papel en los conflictos en Sudán y Yemen.

Desde la década pasada, los EUA han logrado avances significativos en su ambición de ser más autosuficientes y, al mismo tiempo, competitivos en el mercado internacional, particularmente en la producción de vehículos blindados.

La evolución ha sido resultado del impulso a la industria nacional y a la cooperación con firmas extranjeras. Entre las compañías que han aumentado sustancialmente su capacidad de producción se encuentran INKAS Armored Vehicles, International Armored Group, Calidus Land Systems y STREIT Group, esta última con una capacidad teórica para fabricar 500 vehículos al mes desde 2022.

Entre los vehículos blindados hay para el transporte de tropas, combate, resistentes a minas y emboscadas y polivalentes capaces de soportar entornos de alto riesgo, al tiempo que proporcionan movilidad y capacidad de fuego.

“Los fabricantes de los EAU, en particular, están ganando cada vez más presencia en los mercados internacionales, y las exportaciones complementan los ingresos nacionales y refuerzan la influencia en el extranjero”, sostienen en un análisis Albert Ribe y Sascha Bruchmann del International Institute for Strategic Studies de Londres.

Mathew George sostiene que la compra de vehículos blindados y sensores, y no más aviones, helicópteros y barcos, muestra cuáles son las prioridades en materia de seguridad en México.

“El sensor es un radar de búsqueda aérea y hay razones bastante inmediatas para que México refuerce esa capacidad. También sus fuerzas armadas siguen necesitando los vehículos blindados para las operaciones dentro del país, y reforzar la producción local de algunos vehículos blindados”.

Sostiene que la construcción de buques iniciada con la transferencia de know how holandés, continúa en el país, de ahí la necesidad de dotarlo de capacidad de fuego.

“Debemos recordar que la adquisición de material tiene sus altibajos, con pedidos realizados, entregas y un período de funcionamiento, mantenimiento y actualizaciones antes de que se adquiera equipo más nuevo.

“En el caso de México, se podría decir que se encuentra en la fase descendente de ese proceso. Hay planes para modernizar la flota, pero hay un largo camino por recorrer desde el anuncio de los acuerdos hasta la entrega, por lo que tendremos que esperar a ver cómo se desarrolla en un futuro”.

Explica que SIPRI no da seguimiento al valor de las transferencias debido a que son poco fiables y no reflejan el costo real de las armas transferidas.