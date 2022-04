Una bloguera ucraniana embarazada que se encontraba en un hospital de la localidad de Mariupol, y cuya imagen se hizo viral tras un ataque en el lugar, dijo en un video que no hubo ataque aéreo, como se ha dicho hasta ahora, y que ella no quería ser grabada por el corresponsal de la agencia de noticias Associated Press, quien fue el que captó la imagen.

La bloguera Marianna Vishegirskaya dio una entrevista al bloguero ruso Denis Seleznev y se publicó en la cuenta de Youtube de él, así como en Telegram y Twitter. También se compartió en la cuenta de Instagram de ella.

Cuestionada por lo que ocurrió, la bloguera, a quien en su momento Rusia acusó de ser una actriz que había participado en una falsa escenificación de un ataque, dijo que ella llegó al hospital de Mariupol el 6 de marzo, tres días antes del ataque. “No había otro sitio adónde ir, no admitían a nadie”, declaró.

Señala que hubo una explosión y la gente se refugió en el sótano del hospital. Sin embargo, asegura que “nadie” escuchó sonidos que indicaran que efectivamente se trataba de un bombardeo. “Cuando se escuchó la segunda explosión, nos evacuaron del sótano y salimos del edificio”.

Explica que más tarde, quienes estaban en el lugar al momento de los hechos, comenzaron a discutir si realmente hubo un bombardeo. “No escuchamos ataques aéreos, y ellos tampoco”, refirió.

También pidió específicamente al corresponsal de AP, Evgeny Maloletk, que no la grabara, pero que él no le hizo caso.

Sin embargo, relatos de testigos presenciales y un video de los periodistas de AP en Mariupol evidencian que sí se trató de un ataque aéreo, y se escuchó el sonido de un avión antes de la explosión. El video muestra, además, un cráter afuera del hospital consistente con el que deja una bomba lanzada desde un avión.

“Este avión estaba cerca de nosotros, así que lo escuchamos muy bien”, dijo Mstyslay Chernov, uno de los autores del video. Luego, escuchó dos bombas.

Vishegirskaya también dice haber escuchado dos explosiones.

En cuanto a que no quería que se le grabara, las grabaciones de las interacciones de los periodistas con ella contradicen la versión. Ella incluso contó lo que vio y escuchó en el hospital. Chernov le preguntó cómo se encontraba y ella dijo que estaba bien. “Todo está bien, me siento bien”.

Dos días después, uno de los periodistas de AP la contactó en el hospital donde dio a luz una niña. Ni ella ni su esposo indicaron nunca al periodista que no daban su consentimiento para ser filmados o entrevistados.

De acuerdo con las autoridades locales, tres personas murieron en el ataque a esa maternidad, incluyendo una mujer embarazada, y otras 17 resultaron heridas.

Cuentas oficiales rusas señalan que el nuevo testimonio de la bloguea demuestra que el bombardeo en la maternidad fue un “montaje”, aunque la propia Organización Mundial de la Salud lo confirmó; otros cuestionan si Vishegirskaya pudo haber sido presionada para dar esta versión. Se desconoce dónde y en qué condiciones se grabó el video.



agv